Officieel: Hülkenberg dit weekend ook in actie voor Racing Point

Vorige week woensdag legde Perez zijn eerste positieve coronatest af, na onder meer een bezoek aan Mexico te hebben gebracht. Een dag later volgde de definitieve bevestiging van zijn COVID-19-besmetting met de uitslag van een tweede test. Perez moest het eerste weekend op Silverstone aan zich voorbij laten gaan, maar over de 70th Anniversary GP bestonden meteen twijfels.

Dit had alles te maken met de veranderde regels in het Verenigd Koninkrijk. Waar er op woensdag nog een isolatieperiode van zeven dagen werd voorgeschreven, heeft de overheid die periode vanaf donderdag verhoogd tot tien dagen. Juist daar ging de onzekerheid van Racing Point in schuil, want welke dag zou doorslaggevend zijn? De dag van de eerste test of die van de definitieve uitslag? In dat eerste geval zou Perez dit raceweekend, mits nieuwe en negatieve testuitslag, weer mogen rijden maar in dat tweede geval niet.

Op de vrijdagochtend voorafgaand aan de 70th Anniversary Grand Prix is er definitief duidelijkheid gekomen. Perez is weliswaar uit isolatie, maar een nieuwe corontest kwam terug met een positief resultaat. Daardoor zal Nico Hülkenberg andermaal zijn opwachting maken. De coureur uit Emmerik werd vorige week halsoverkop ingevlogen - 'ik was juist op weg naar de Nürburgring' - en sloeg bepaald geen modderfiguur bij zijn rentree op het hoogste niveau. Tot punten leidde dat echter niet. Racing Point kreeg zijn Mercedes-motor op zondag niet aan de praat, waardoor er een DNS achter de naam van Hülkenberg kwam te staan. Komend weekend krijgt de Hulk dus een herkansing en neemt hij opnieuw plaats in de zeer competitieve RP20.