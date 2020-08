Analyse: Waarom Mercedes volgend jaar een cruciale keuze moet maken

'Better safe than sorry'. Het is een gevleugelde uitspraak die op vele situaties van toepassing is. Absoluut ook op het besluit van Mercedes om nog een jaartje langer door te gaan met Valtteri Bottas. De Fin is wat men noemt een gedegen kracht, solide dus. Iemand die zonder morren doet wat de baas van hem verlangt. Een verademing voor Toto Wolff, die alle taferelen met Bottas' voorganger Nico Rosberg nog scherp op het netvlies heeft staan. Waar de Duitser besloot om alles op een eigen wereldtitel te zetten en de teambelangen desnoods aan de kant te schuiven, is Bottas in nagenoeg alles het tegenovergestelde.

Bottas als ideale tweede man, rust in de tent

Mensen die zeggen 'Bottas moet ook een Rosbergje doen en leren van diens psychologische spelletjes' vangen dan ook bot. Het zit simpelweg niet in de aard van het Finse beestje. We zijn inmiddels bij 'Bottas 3.0' aanbeland en kunnen gerust tot 99 blijven doortellen, maar het beeld zal niet veranderen: Bottas zal geen gekke dingen doen en Hamilton niet zo snel een hak zetten, op of naast de baan. Geen aanrijdingen, geen petjes gooien achter het podium en geen dodelijke blikken. Natuurlijk mag ook Bottas aan het begin van ieder seizoen voor zijn eigen titelkans rijden, maar als dat om wat voor reden dan ook - zoals nu de lekke band - te hoog gegrepen blijkt, dan schikt Bottas zich zonder gedonder in een andere rol.

Het maakt dat hij waarschijnlijk geen prominente rol gaat vertolken in de geschiedenisboekjes van de sport, maar ook dat Mercedes hem als ideale teamgenoot van Lewis Hamilton ziet. Allemaal om een tweede kapitein op het spreekwoordelijke schip te voorkomen en toch iemand in de auto te hebben die snel is, punten pakt en zelden verzaakt. In dat opzicht kiest Mercedes met het nieuwe contract weer voor stabiliteit en zekerheid. Rust in de tent. Gek is dat niet, zo heeft Daimler CEO Ola Kallenius in een eerder stadium al aangegeven graag door te willen met Hamilton en Bottas. Want ja, 'never change a winning team' luidt een ander gezegde. Des te meer omdat Bottas de huidige bolide en daarmee het concept voor 2021 van haver tot gort kent. Nu wisselen zou dus eerder vreemd dan volslagen logisch zijn.

Een extra en zeer belangrijke factor is de toekomst van George Russell. De Brit maakt in 2020 veel indruk en laat - na zijn F2-titel in 2018 - aan steeds meer mensen zien dat hij toekomstig kampioensmateriaal in F1 is. De jongeling maakt deel uit van de Mercedes-opleiding, maar is voor drie seizoenen gestald bij het klantenteam van Williams. Russell is momenteel aan het tweede seizoen van dat contract bezig en zou alleen met toestemming van Claire Williams vroegtijdig kunnen vertrekken. Claire voelt daar echter niets voor en houdt Russell aan zijn contract. Vreemd is dit niet. Je hoeft maar even naar de huidige ontwikkeling van Williams te kijken en naar de rol die Russell daarin vertolkt om te zien hoe belangrijk hij voor het team is. Geen enkele teambaas zou staan te springen om zo'n steunpilaar te laten gaan.

Voor Russell betekent het dat hij in 2021 nog in de achterhoede of hooguit in het middenveld zal rijden en geduld moet hebben. Voor Mercedes betekent het dat men een cruciale keuze met een jaar kan uitstellen. Precies dat heeft men met het eenjarige contract van Bottas gedaan. Maar van uitstel komt in dit geval geen afstel. Die cruciale keuze komt alsnog en wel voor het seizoen 2022. Die cruciale keuze is er overigens eentje voor Wolff en de Daimler-top: durft Mercedes toptalent Russell naast de onbetwiste kopman Hamilton te zetten? Het is voor fans een aantrekkelijk beeld, maar herbergt voor Wolff het risico van een nieuwe strijd binnen het team. Russell oogt immers snel genoeg om Hamilton het vuur aan de schenen te leggen in een echte titelstrijd. Maar is dat wel wat Mercedes wil? Het zou immers de bevreesde tweede kapitein op het schip opleveren.

Waarom Mercedes wel voor Russell moet kiezen

Toch ligt het voor de hand dat het wél gaat gebeuren. Dat wil zeggen dat Russell vanaf 2022 in een Mercedes zit en niet langer Bottas. Dat heeft met meerdere facetten te maken. Allereerst en bovenal wordt het geduld van Russell nu al aardig op de proef gesteld en moet Mercedes hem op de middellange termijn iets bieden. Ze moeten hem een worst voor houden. De Britse rijder gaf niet voor niets aan 'dat het best frustrerend is om de mannen die ik in F2 versloeg nu wel in competitieve auto's te zien'. Om te voorkomen dat Russell zijn heil op termijn elders zoekt en in de armen van concurrenten - pakweg Red Bull - wordt gedreven, moet Mercedes hem rap van een competitieve auto voorzien. Promotie in 2022 lijkt in dat opzicht zelfs bittere noodzaak.

Daar komt nog bij dat 2022 het ultieme moment is om Russell over te hevelen naar het fabrieksteam. In dat jaar is zijn Williams-contract afgelopen en gaan de technische reglementen volledig op de schop. Om aan nieuwe succesjaren te kunnen bouwen, is het belangrijk dat een coureur vanaf het begin bij dit nieuwe tijdperk betrokken is. Aangezien Russell de F1-toekomst van Mercedes is, is dit het beste moment om hem te promoveren. Alles om samen te bouwen aan nieuwe glorietijden, ook na een eventueel F1-pensioen van Hamilton op termijn.

Blijft overeind dat hij in die eerste jaren nog wel teamgenoot van Hamilton wordt en dat zo'n situatie opnieuw hommeles kan opleveren bij Mercedes. Maar goed: dan is het aan Wolff om te laten zien dat hij daadwerkelijk één van de beste teambazen uit de (recente) F1-historie is. Een mooie uitdaging die er waarschijnlijk wel aan zit te komen. Want hoe leuk het ook is dat Bottas een nieuwe F1-contract heeft getekend, het is waarschijnlijk zijn laatste in dienst van Mercedes...