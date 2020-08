Renault wint protest omtrent brake ducts tegen Racing Point

De FIA heeft Renault gelijk gegeven in het protest over de legaliteit van de brake ducts van Racing Point. Die zijn volgens de internationale autosportfederatie inderdaad niet legaal en dus moet de stal uit Silverstone een boete betalen van 400.000 euro en 15 WK-punten inleveren voor het gebruik van de rembehuizingen in de GP van Stiermarken en Hongarije.

Renault is van mening dat de brake ducts wel erg veel weg hebben van de behuizingen die Mercedes vorig seizoen gebruikte. Sinds dit jaar staan die brake ducts op de lijst van onderdelen die een team zelf moet ontwerpen en produceren. Door de brake ducts van Mercedes te kopiëren heeft Racing Point volgens Renault dus illegaal gehandeld.

Racing Point had als verdediging aangegeven dat het ging om het ontwerp van 2019, toen de brake ducts nog niet als 'listed parts' omschreven stonden, maar de FIA-commissie die de zaak heeft behandeld, heeft dat argument van tafel geveegd. De straf is specifiek bedoeld voor het gebruik van de brake ducts van de achterwielen en niet die van de voorwielen. Die laatste zouden in 2019 namelijk ook al zijn gebruikt door Racing Point en dus legaal zijn.

De brake ducts aan de achterkant van de auto werden vorig jaar echter niet gebruikt en zijn dit jaar voor het eerst gemonteerd. Zodoende vallen die onder het nieuwe reglement: "Omdat de RBD [rear brake ducts] van de RP20 niet zijn gebruikt op de RP19 van 2019 en omdat de stewards vinden dat Racing Point te weinig inspanningen heeft geleverd om de oorspronkelijk door Mercedes ontworpen brake ducts aan te passen, concluderen de stewards dat het originele ontwerper van de RBD's Mercedes was en niet Racing Point."

Overigens hoeft Racing Point de brake ducts niet aan te passen. De FIA stelt dat de engineers het ontwerp van de brake ducts nu eenmaal in hun hoofd hebben zitten en die wetenschap dus niet meer ongedaan kunnen maken. De vijftien strafpunten zijn dan ook niet gebaseerd op wat Racing Point tot nog toe aan punten heeft behaald, maar wat de FIA verwacht dat het team over ene heel seizoen met de brake ducts aan extra punten zal behalen.