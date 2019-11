Hamilton looft Albon: “Hopelijk blijft Red Bull hem steunen”

Albon promoveerde afgelopen winter vanuit de Formule 2 naar het Formule 1-zitje bij Toro Rosso. Halfweg het jaar mocht hij al overstappen naar topteam Red Bull Racing, als vervanger van de ondermaats presterende Pierre Gasly. Tot op heden maakt de Britse Thai een solide indruk. Hij is vier keer in de top-vijf geëindigd, in Japan was dat zelfs op de vierde plek. Hij zit inmiddels drie punten achter Gasly (77 punten) in de tussenstand, en met nog drie races te gaan is de kans groot dat hij erboven komt.

In de Grand Prix van Mexico raakten Hamilton en Albon voor het eerst in een gevecht verwikkeld. De vijfvoudig wereldkampioen gaf na afloop toe onder de indruk te zijn van de rookie: “Hij reed erg goed, maakte geen of niet te veel fouten”, concludeerde Hamilton. “Het is een enorme uitdaging om het op te nemen tegen een rijder die zo hoog ingeschat wordt door velen en op een voetstuk geplaatst wordt [Verstappen]. Om dan zo jong in te stappen, met alle moeilijkheden die hij in het leven al heeft meegemaakt… Zijn levensverhaal is interessant, gezien alle tegenslag. Het was cool om even naar hem te kijken. Hij heeft een mooie toekomst voor zich. Ik hoop dat Red Bull hem de komende jaren blijft steunen. Dat is zeer, zeer belangrijk, want ze spugen rijders vaak behoorlijk snel uit als ze niet altijd presteren. Ik hoop dat ze goed voor hem zijn.”

Red Bull-teambaas Christian Horner is vooralsnog lovend over zijn pupil: “Alex heeft sinds de zomerstop meer punten gescoord dan Max. Dat had niemand verwacht. Dit is zijn eerste jaar in de Formule 1 dus hij levert zeer goed werk. Hij wordt sterker, hij werkt heel hard, hij geeft goede feedback en ik denk dat hij met zijn houding en vaardigheid indruk heeft gemaakt op het hele team.”

Waarom Albon de voorkeur kreeg boven Gasly:

Met medewerking van Jack Benyon