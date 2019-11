Brawn: "Mexicaanse GP laat zien waarom reglementen anders moeten"

Voor Ross Brawn kunnen de wijzigingen in 2021 niet snel genoeg komen. De race op het Mexicaanse Autodromo Hermanos Rodriguez van afgelopen weekend leek te gaan uitdraaien op een spannend slotgevecht tussen de vier Ferrari- en Mercedescoureurs. Ze zaten op verschillende strategieën, met Lewis Hamilton op zijn versleten banden als leider. Toch liep het anticlimactisch af, omdat ze als een treintje binnen enkele seconden van elkaar naar de finish reden zonder ook maar één inhaalactie.

Brawn zegt dat het gebrek aan actie in de kopgroep aantoonde dat het nog steeds moeilijk is voor de coureurs om elkaar te volgen, ondanks de aerodynamische wijzigingen die voor dit jaar zijn doorgevoerd. Zelfs met veel nieuwere banden kon Sebastian Vettel niet dicht genoeg bij Hamilton komen voor een aanvalspoging. "Het is een schande dat er niet veel gevochten werd op de baan. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een spannende strijd, met name voor potentiële duels tussen Mercedes en Ferrari. En dat op een circuit waar inhalen heel goed mogelijk is. Helaas zagen we opnieuw dat wanneer men aan elkaar gewaagd is, het niet alleen heel moeilijk wordt om de auto ervoor in te halen maar ook om dichterbij te komen. Zit je een paar ronden te dicht achter iemand, dan kan je daardoor je banden vernielen. Om die reden trekken coureurs zich telkens weer terug en moeten ze herstellen voor een nieuwe, korte aanval. Dit is niet nieuw, maar het bevestigt eens te meer dat de reglementen moeten veranderen om auto's in staat te stellen dichter bij elkaar te komen", laat Brawn weten in zijn gebruikelijke debrief.

De nieuwe reglementen, voor het seizoen 2021 en verder, zullen op donderdag 31 oktober onthuld worden. De teams, FIA en FOM kwamen onlangs bij elkaar om nog openstaande kwesties te bespreken, waarna de FIA World Motor Sport Council de laatste hand legt aan het papierwerk. De grote teams pleiten nog steeds voor minder verandering dan aanvankelijk gepland stond. Tijdens de laatste bijeenkomst stelde Red Bull-teambaas Christian Horner nog voor om de wijzigingen uit te stellen tot 2022, om meer tijd te hebben de boel te verfijnen en het budgetplafond geleidelijker te introduceren.

Brawn stelt dat er geen vertraging meer mag optreden. Volgens hem heeft de sport te lang gewacht en moet het nu actie ondernemen."De nieuwe aero-ontwerpen zijn ontwikkeld om de impact van het volgen van een andere auto te verminderen. Inhaalacties en gevechten zijn gemakkelijk wanneer er een à twee seconden verschil in rondetijd is, maar bij een kleiner verschil is er geen schijn van kans. De voorstellen om de reglementswijzigingen uit te stellen zijn frustrerend, want de situatie met de huidige auto's verslechtert met het jaar. Hoeveel kansen hebben we gemist om de spannende gevechten te zien? Op zondag waren het er niet veel, ondanks de goede eigenschappen van het circuit en de invoering van een derde DRS-zone. Als zelfs dit niet leidt tot meer spannende races, dan is het tijd om het anders aan te pakken. Het gaat niet om de veranderingen op zich, maar we hebben ons enorm ingespannen om deze nieuwe regels te ontwikkelen in het belang van de sport op de lange termijn."