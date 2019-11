Verstappen kijkt uit naar honderdste F1-race: "Kunnen competitief zijn"

In dienst van Toro Rosso scoorde Verstappen al een imponerende vierde plek op COTA, een evenaring van zijn beste resultaat in dienst van dat zusterteam. Bij 'grote broer' Red Bull Racing zouden er na een DNF in 2016 nog twee beklijvende races volgen. Allereerst de veelbesproken editie van 2017, waarin Verstappen in extremis Kimi Raikkonen inhaalde maar achter het podium werd weggehaald vanwege het overschrijden van de 'track limits'. Vorig jaar mocht de Nederlander zijn podiumplek (tweede) wel houden na een geslaagde inhaaljacht vanaf P18.

Aangezien Verstappen sinds de Grand Prix van Singapore al niet meer op het podium heeft gestaan, zou de gang naar het ereschavot hem komend weekend veel voldoening geven. "Het is altijd goed om terug te keren naar Austin en het is zeker een goede baan om mijn honderdste race te rijden", wijst Verstappen eerst op het aanstaande jubileum van honderd F1-races. De 22-jarige Red Bull-coureur heeft zelf ook hoge verwachtingen van de Amerikaanse Grand Prix, het podium is met andere woorden best reëel en misschien nog wel meer dan dat.

"Onze auto is hier hopelijk erg competitief. We hebben vorig jaar in ieder geval genoten, toen reden we van achteruit nog naar het podium." Verstappen sluit zich met deze hoopvolle woorden grotendeels aan bij Helmut Marko. De Oostenrijkse topadviseur liet eerder al optekenen dat de RB15 momenteel snel is en dat Red Bull de resterende wedstrijden van 2019 om de zeges mee kan doen. "Op dit circuit is veel mogelijk. Er zijn veel inhaalmogelijkheden en dat levert vaak een interessante race op", vervolgt Verstappen zijn vooruitblik. "Ik hou persoonlijk ook erg van deze baan. Het heeft een combinatie van old-school bochten en dat maakt het erg leuk om te rijden."

Tegelijkertijd gaat Verstappen niet helemaal voorbij aan zijn vormdip van de voorbije weken. Sinds de zomerstop haalde zijn nieuwbakken teamgenoot Alexander Albon namelijk meer punten dan de Nederlander. In Mexico was dit na een miserabele openingsfase opnieuw het geval, al knokte Verstappen zich nog wel sterk terug. "Die zesde plek in Mexico was natuurlijk niet waar we vooraf op hoopten, zeker niet omdat de auto zo snel was. Maar goed, we hebben ons vanaf de twintigste plek nog wel aardig hersteld van alle gebeurtenissen aan het begin van de race", wil Verstappen het recente verleden achter zich laten en de blik op Austin richten.

Een rondje over het Circuit of the Americas: