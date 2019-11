Marko zegt niet op zoek te zijn naar tweede Max Verstappen

Marko strikte Verstappen toen de Limburger in de Europese Formule 3 bezig was aan zijn eerste jaar in de autosport. Mercedes had ook interesse, maar Red Bull kon het jonge racetalent iets bieden wat de Duitse fabrikant niet kon: een racezitje in de Formule 1 bij Toro Rosso voor het seizoen 2015. Zodoende maakte Verstappen op 17-jarige leeftijd zijn racedebuut in de koningsklasse van de autosport. Sinds de komst van de Nederlander in de Formule 1 en diens snelle promotie naar Red Bull Racing lijkt de aanvoer van jong talent bij het Oostenrijkse talentenprogramma wat te stokken. Zo kregen Brendon Hartley, Alexander Albon en Daniil Kvyat in de afgelopen jaren een aanbod om bij Toro Rosso te rijden, nadat zij eerder nog aan de kant waren geschoven door Red Bull, en bleek het vinden van een waardige opvolger voor Daniel Ricciardo, die eind vorig jaar naar het Renault Formule 1-team vertrok, nog niet zo eenvoudig.

Op de vraag van Motorsport.com of het moeilijk is om een nieuwe Verstappen te vinden, geeft Marko aan hier anders tegenaan te kijken: “We waren ook niet op zoek ook naar een tweede Sebastian Vettel of naar een tweede Daniel Ricciardo. We bekijken iedere coureur als een individu en vinden het belangrijk dat coureurs hun eigen persoonlijkheid hebben. We proberen ze dus ook niet te veranderen en schrijven ze eveneens niet voor hoe ze zich moeten gedragen. We kijken naar het individu en zijn niet op zoek naar een tweede Max, net zoals we in het verleden ook niet naar een tweede Vettel zochten. Als er zich een nieuw talent aandient, dan moet diegene zijn eigen karakter hebben.” Anders gezegd: een tweede Verstappen bestaat niet, dus ernaar zoeken heeft ook geen zin.

Verstappen heeft een speciale plek in het hart van Marko verworven. Op een speciale behandeling hoeft de zevenvoudig Grand Prix-winnaar echter niet te rekenen. Op de vraag of zijn relatie met Verstappen anders is dan met andere Red Bull-coureurs, uit het heden of verleden, laat de Oostenrijker weten: “Max is op dit moment natuurlijk onze snelste coureur. Hij is een jonge en intelligente kerel. Doordat we elkaar al een tijdje kennen, hebben we een misschien een betere relatie en daarnaast helpt het dat hij Duits spreekt. Maar Max krijgt geen voorkeursbehandeling. Uiteindelijk wordt hij op dezelfde manier behandeld als iedere andere coureur.”

'Snap niets van simracen'

Een kleine uitzondering is echter dat Marko Verstappen niet meer vroeg op de ochtend belt, zoals de tienvoudig Grand Prix-deelnemer normaal gesproken bij alle coureurs doet die bij Red Bull onder contract staan. “Ik weet dat hij geen vroege vogel is”, reageert Marko met een glimlach. “Hij gaat vaak laat naar bed omdat hij veel aan simracen doet, iets waar ik trouwens niets van begrijp. Maar hij vindt dat leuk, het is zijn ding, en ik respecteer dat hij zijn slaap nodig heeft.”

Over waarom hij zijn rijders altijd zo vroeg opbelt, zegt Marko: “Ik bel mijn coureurs graag in de ochtend omdat alle lijnen dan vrij zijn. Je komt overal dan gemakkelijker doorheen.” Een meer voor de hand liggende reden is dat rijders aan het begin van de dag nog geen andere dingen op hun programma hebben staan waardoor ze mogelijk niet op kunnen nemen. Marko: “In de ochtend gaat het gewoon veel makkelijker.”

