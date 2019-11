Hamilton: "Schade aan vloer kostte me paar tienden"

De Mercedes-coureur liep bij de chaos in de startfase schade op aan de vloer van zijn bolide, toen hij met de rechterkant van zijn wagen tegen de Red Bull van Max Verstappen aanreed. De twee vochten achter beide Ferrari's om de derde plek. Tijdens het racen kon Hamilton de schade zelf niet zien, maar hij voelde het verschil dat erdoor ontstond wel.

Vloer van Mercedes AMG F1 W10 ervoor en erna Foto: Motorsport Images

Zoals te zien in bovenstaande foto is er schade aan de verticale gleuven langs de rand van de vloer, evenals aan de diagonale openingen. Deze zorgen ervoor dat de luchtstroom langs de bovenkant van de vloer naar buiten toe gaat, wat voorkomt dat vuile lucht naar binnen zuigt en de diffuser minder goed laat presteren.

Door deze schade zou de ene helft van de diffuser harder hebben gewerkt dan de andere, wat betekent dat de balans van de luchtafvoer meer naar één kant van de auto zou zijn verschoven. Hamilton zei dat hij de instellingen van zijn auto moest aanpassen om te proberen de onbalans te omzeilen, maar hij voelde zich nooit geheel comfortabel. "Ik wist eigenlijk niet hoeveel er ontbrak of wat er beschadigd was, maar de balans was heel anders. De achterkant was vrij zwak, dus ik gleed vooral op hoge snelheid veel. Ik moest mijn instellingen behoorlijk veranderen en moest een beetje anders rijden, omdat ik niet meer op dezelfde manier kon aanvallen in de bochten", zei hij.

Volgens de 34-jarige Brit zoekt Mercedes nog uit hoeveel tijd hij kwijtraakte door het incident. "Ik zal later waarschijnlijk te weten komen hoeveel we precies verloren hebben, maar ik kan me voorstellen dat we een paar tienden verloren, alleen al door de schade aan de achterkant van de vloer. Het is een vrij gevoelig gebied, rond de plek waar de banden zich bevinden." De omvang van de schade aan Hamilton's vloer in Mexico was veel groter dan in Australië, toen een ontbrekend element van de vloer hem ook snelheid kostte. Het was een van de redenen waarom hij daar niet in staat om Valtteri Bottas bij te houden.

Met medewerking van Scott Mitchell, Jonathan Noble en Jake Boxall-Legge