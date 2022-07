Op televisiebeelden was te zien hoe Norris een onderdeel uit de sidepod trok, het bekeek en in de cockpit legde. McLaren bevestigde later aan Motorsport.com dat hij het onderdeel in de slotfase had opgepikt, maar dit geen invloed had op Norris' race. De Brit kwalificeerde zich met de verbeterde MCL36 op de vijfde positie, maar verloor na een slechte start meteen posities aan George Russell en Fernando Alonso. Door de crash van Charles Leclerc klom Norris weer een plekje, maar verloor deze later weer aan die andere Ferrari-coureur Carlos Sainz.

"Ik had last van wielspin", zegt Norris tegen Motorsport.com. "Ik denk niet dat het invloed heeft gehad op mijn race. Fernando had me alsnog wel ingehaald. We hebben alles bereikt wat mogelijk was. Wel tot enige frustratie, want na zaterdag had ik de hoop op meer. Ik denk dat dit met name kwam doordat ik gewoon een heel goed rondje reed en mezelf tussen de Mercedessen nestelde. Zij lieten zelf zien dat ze bijna voor een overwinning kunnen rijden." Norris geeft toe dat McLaren momenteel sterker kwalificeert dan racet. "Het laat ook meteen het verschil zien tussen het tempo van coureurs in de kwalificatie en de race. Om wat voor reden dan ook laten wij meer snelheid in de kwalificatie zien", vervolgt de McLaren-coureur. "Nieuw rubber en weinig brandstof verbergen veel van onze problemen. Zodra we met veel benzine en oude banden rijden, komen ze wel aan het licht. Dan zijn we gewoon heel langzaam."

De man uit Bristol erkent dat een dergelijke kwalificatiesnelheid handig kan zijn op banen als Hongarije, maar dat hij toch liever meer snelheid heeft in de race. "Op veel banen heb je alsnog een goede raceauto nodig. Het pakket moet op orde zijn. Ook al lag ik voor op George, hij eindigt alsnog op het podium", zegt Norris. "Dan heb je liever een betere auto in de race en dat is op dit moment niet het geval. We kijken nog steeds naar wat de updates hebben gedaan. Veel waren denk ik positief. Zonder updates waren we nog langzamer geweest. Er zijn veel positieve punten en we hebben een stap gemaakt. Alpine is het hele jaar al sneller. Zij hebben alleen meer fouten gemaakt. Wij hebben het juist goed gedaan, maar nu we achter hen staan in het kampioenschap weten we ook beter waar onze auto staat."

Norris kende een zware race op Paul Ricard, helemaal nadat hij er zelf voor koos om geen gebruik te maken van zijn drinkwatersysteem. "Het was lastig en het waaide. Vooral in het gebied waar Charles crashte, kon een windvlaag je er zo afgooien. Daarnaast was het ook heet, het was lastig om de banden onder controle te houden. Met een eenstopper moet je de banden in het begin te veel beschermen. Het was echt zwaar, ook fysiek. Ik gebruik nog steeds geen drinkfles, dat maakt me ziek. Ik kan niet veel vloeistoffen binnenhouden als ik rijd, dat kots ik gewoon weer uit. Dat is waarom ik het vermijd."

Video: de start van de Franse Grand Prix met Norris op P5