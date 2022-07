George Russell kwam in een verhit duel terecht met Sergio Perez voor het laatste podiumplekje in de slotfase van de Franse Grand Prix. Het tweetal toucheerde elkaar in de achtste bocht, nadat de Brit een vrij late inhaalactie waagde. Perez gaf hem ruimte, maar moest uiteindelijk de baan afsteken om erger te voorkomen. De Mercedes-coureur deed zijn beklag op de radio en vond dat de Red Bull-man de plek moest afgeven. Teambaas Toto Wolff riep vervolgens tot twee keer toe dat Russell de kalmte moest bewaren. De wedstrijdleiding zag het als race-incident.

Uiteindelijk haalde Russell Perez net na de opheffing van de virtual safety car in en zegt genoten te hebben van de opmerkingen van Wolff. Volgens de Brit brengt het de coureur en het team dichter bij elkaar in intense situaties. "Op zo'n moment zitten we allemaal hoog in de emoties", antwoordt Russell gevraagd naar de opmerkingen van Wolff. "Voor mijn gevoel deed ik een mega-actie op Perez, maar mocht uiteindelijk die positie niet behouden. We hadden zeker meer tempo. Ik genoot er eigenlijk wel van om Toto op de radio te horen. Ik ga natuurlijk alleen maar volgas. We doen dit als team, al voelt het in de auto soms wel eenzaam. Wij proberen alles te geven en hebben geen idee waar de engineers naar kijken. Zij voelen ook niet wat wij voelen. Soms brengen dit soort gesprekken je dichter bij elkaar."

Video: Mercedes probeert Russell te kalmeren op de teamradio

Russell baalt er wel van dat hij de positie na de clash met Perez niet mocht behouden, voor zijn gevoel was die van hem. "Het was naar mijn gevoel mijn bocht. Ik zat aan de binnenkant en had mijn voorbanden voor zijn achterbanden. Volgens de letters van de wet is het dan mijn bocht. Hij duwde mij op de kerb, ging daarna wijd en behield zijn positie. We praten er nog wel over, maar soms gaan de dingen zo. De herstart na de VSC smaakte des te beter."

Wolff moest voor zijn gevoel Russell aanspreken omdat de Brit op dat moment vastzat in boosheid. "Ik had het idee dat hij de situatie niet kon loslaten", aldus de Oostenrijker. "Als coureur zit je natuurlijk in je eentje in zo'n kleine cockpit. Ik vond dat hij die boosheid moest loslaten en zich moest concentreren om hem op de baan in te halen. Aan het einde was hij gewoon slim bezig. Er was verwarring bij de VSC en hij ging ervoor."

Video: Russell haalt Perez in en bemachtigt laatste podiumplek