Knoors: "Aan Verstappen en Red Bull om kampioenschap te verliezen"

Na twaalf races in het Formule 1-seizoen 2022 heeft Max Verstappen al zeven overwinningen behaald. De laatste van die zeven heeft hij zondag in Frankrijk binnengehaald. Met die overwinning profiteerde de regerend wereldkampioen optimaal van de uitvalbeurt van WK-rivaal Charles Leclerc. De man van Ferrari ging aan kop tijdens de race op Paul Ricard, maar verslikte zich in de achttiende ronde in bocht 11. De F1-75 schoof tegen de bandenstapels en Leclerc werd ridder te voet, terwijl voor Verstappen de weg naar de overwinning ineens open lag. De Red Bull Racing-coureur liet dat buitenkansje niet schieten en kwam uiteindelijk tien seconden voor Lewis Hamilton als winnaar over de finish.

In het kampioenschap heeft Verstappen uitstekende zaken gedaan met de overwinning in Frankrijk. Hij begon het weekend met 38 punten voorsprong op Leclerc, na het treffen in Le Castellet is die marge gegroeid tot maar liefst 63 punten. Ook voor Red Bull Racing was het opnieuw een mooie dag, want Sergio Perez werd vierde en eindigde daarmee nog voor de enige overgebleven Ferrari van Carlos Sainz. In het constructeurskampioenschap liep de Oostenrijkse formatie liefst 26 punten uit, waardoor het verschil na twaalf races al 82 punten betreft. Voor Ernest Knoors, voormalig F1-motorengineer van onder meer BMW en Ferrari, is de combinatie Verstappen/Red Bull dan ook duidelijk de favoriet voor beide wereldtitels.

"In principe is het nu aan Max om het kampioenschap te verliezen", vertelt Knoors aan Motorsport.com tijdens een terugblik op de Franse GP. "Hij heeft een enorme voorsprong en als je dan ook kijkt naar hoe de teams en de twee coureurs ervoor staan, dan heb je Max die toch soeverein rijdt, een auto heeft waar hij goed mee uit de voeten kan en die tot nu toe redelijk betrouwbaar is. Aan de andere kant heb je een rijder die af en toe worstelt met zijn eigen performance, die af en toe worstelt met de performance van het team en met de betrouwbaarheid van het team. Met die twee lijnen kan je zeggen dat het eigenlijk aan Red Bull en aan Max Verstappen is om het kampioenschap te verliezen. Als er niets mis gaat bij Red Bull, zie ik Ferrari op pure performance niet meer zoveel goedmaken in de rest van het seizoen."

Toch weet Knoors ook dat Verstappen en Red Bull nog niet op hun lauweren kunnen rusten. Er zijn nog tien races te gaan en daarin kan nog veel gebeuren, waardoor hij weigert te zeggen dat de strijd om de wereldtitel al beslist is. "Het WK is nooit beslist tot je rekentechnisch niet meer te achterhalen bent, maar op basis van de huidige vorm van de afgelopen vijf, zes evenementen kun je zeggen dat Max een hele grote kans en een grote mogelijkheid krijgt voor zijn tweede titel."

Bekijk het volledige interview met Ernest Knoors bovenaan deze pagina.