Norris en Albon namen het in de lagere klassen vaak tegen elkaar op en maakten in 2019 allebei vanuit de Formule 2 de opstap naar de Formule 1. Na twaalf races werd Albon al ten koste van Pierre Gasly gepromoveerd naar het topteam van Red Bull, maar datzelfde team zette de Thai afgelopen winter op de reservebank. Albon moest plaatsmaken voor de komst van Sergio Perez en zal zelf als reserverijder fungeren, een rol die hij gaat combineren met een jaartje racen in de DTM.

In tegenstelling tot Albon staat Norris dit jaar wel weer op de Formule 1-grid. De Brit scoorde vorig jaar zijn eerste podiumfinish en hoopt er daar dit jaar in dienst van McLaren nog een aantal aan toe te kunnen voegen. De Brit baalt echter dat zijn maatje Albon dit jaar genoegen moet nemen met een reserverol.

Harde wereld

“Ik ben goed bevriend met Alex. We kunnen goed met elkaar opschieten, praten geregeld met elkaar en dat soort dingen”, vertelt Norris. “Ik heb hem nog niet echt gesproken over wat er allemaal speelt. Ik vind het jammer voor hem omdat ik weet dat hij een heel goede rijder is en dat dit hard aankomt.”

Volgens Norris is de stap terug van Albon een goed voorbeeld van een vaak onderbelichte kant van de Formule 1: “Het laat nog maar eens zien hoe hard de Formule 1 kan zijn. Je kunt een extreem goede rijder zijn en bijna iedereen waar je tegen gereden hebt verslagen hebben, maar in de Formule 1 wordt het dan net iets lastiger en net wat competitiever. Het kan soms een erg wrede wereld zijn. Het kan soms net zo snel weer voorbij zijn als dat het begonnen is.”

Norris hoopt op F1-rentree Albon

Naast zijn debuut in de DTM zal Albon zich achter de schermen bij Red Bull veel gaan bezighouden met de ontwikkeling van de nieuwe Formule 1-bolide voor 2022. Norris heeft goede hoop dat Albon in de toekomst weer terug zal keren op de Formule 1-grid: “Ik heb hem erg hoog zitten en ik heb veel respect voor hem. Het is erg jammer dat hij zijn stoeltje verloren heeft, maar ik weet zeker dat hij zich terug zal knokken en zal proberen om in de toekomst weer terug te keren in de Formule 1.”