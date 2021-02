Hoe de dood van Earnhardt impact had op de carrière van Ricciardo

Donderdag is het precies twintig jaar geleden dat Earnhardt om het leven kwam bij een crash tijdens de Daytona 500 van 2001. “Ik kan me de race van 20 jaar geleden nog levendig herinneren”, vertelde Ricciardo. De Australiër heeft er geen geheim van gemaakt dat hij in zijn jeugd een grote fan was van Earnhardt en dat de Amerikaanse NASCAR-legende ook de reden is dat hij voor startnummer 3 heeft gekozen in de Formule 1. “Mijn reactie op het nieuws was simpel: ik huilde”, haalt Ricciardo terug. “Ik belde een vriend genaamd Stephen, met wie ik in de karts racete, want hij was ook een grote fan van Earnhardt. Ik belde hem zodra ik het nieuws hoorde en via de telefoon hebben we samen gehuild. Hij was een held, absoluut.”

Met 76 overwinningen en zeven titels in de hoogste NASCAR-klasse geldt Earnhardt als een van de beste coureurs aller tijden binnen die tak van de autosport. Toch stond hij niet alleen bekend om zijn successen en het startnummer 3, waarmee hij in 1981 en tussen 1984 en 2001 reed namens Richard Childress Racing, maar ook om zijn harde, agressieve rijstijl. Dat leverde Earnhardt de bijnaam ‘The Intimidator’ op. Toen Ricciardo in 2014 een vast startnummer moest kiezen in de F1, viel de keuze dus op het getal waarmee Earnhardt zijn grootste successen boekte. Tegelijkertijd beloofde de 31-jarige coureur zichzelf dat hij vanaf dat moment ook met de instelling van zijn grote voorbeeld zou gaan racen.

“Toen ik in 2014 voor nummer drie koos, had ik ook in gedachten om iets met de instelling van The Intimidator te doen - mijn versie daarvan is natuurlijk ‘The Honey Badger’”, verwijst Ricciardo naar zijn eigen bijnaam. “Maar ik had het gevoel dat het echt mijn jaar was om een statement te maken, om degene te zijn die niet bang is om een grote actie in te zetten of hard te racen. Tot dan toe had ik niet het gevoel dat ik dat echt had. Dat eerste jaar bij Red Bull was mijn kans om dat statement te maken en om die reputatie te verdienen. Dat was absoluut voor een deel vanwege Earnhardt en de manier waarop hij mijn inspireerde.”

VIDEO: Herinneringen aan Dale 'The Intimidator' Earnhardt