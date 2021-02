Ferrari tekent meerjarige deal met vertrouwde partner Shell

De samenwerking tussen Shell en Ferrari dateert al van 1929, het jaar dat Ferrari werd opgericht. In de Formule 1 werkten de partijen nauw samen voor de ontwikkeling van betere brandstoffen die betere prestaties uit de krachtbronnen van de Italiaanse renstal haalden. Daarmee gaan ze de komende jaren door, zo werd donderdagochtend bekendgemaakt. Er is een meerjarige deal gesloten, waardoor Shell als innovatiepartner verbonden blijft aan het F1-team van Ferrari. Het team kan daardoor gebruik blijven maken van de brandstoffen van de oliemaatschappij en tevens op de kennis van het bedrijf leunen in de ontwikkeling van nieuwere, schone brandstoffen. Bovendien gaan Ferrari en Shell een blok vormen bij het opstellen van de nieuwe motorreglementen, die vanaf 2025 in werking treden.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto kijkt uit naar de verlenging van de samenwerking met Shell. “We delen veel waarden met elkaar, waaronder uitmuntendheid, passie voor racen en teamwork. Dat heeft deze samenwerking uniek gemaakt in de geschiedenis van de autosport”, zei de Italiaan. “Als onze innovatiepartner zullen we met Shell blijven samenwerken aan het overbrengen van racetechnologie naar de openbare weg, evenals de ambitieuze uitdagingen die ons te wachten staan met in het bijzonder de doelstelling van de F1 om in 2030 klimaatneutraal te opereren.”

Om dat doel te bereiken wil de Formule 1 uiterlijk bij de introductie van de nieuwe generatie motoren, die in 2025 in gebruik genomen moeten worden, overstappen naar schone synthetische brandstoffen. Daarvoor slaan Ferrari en Shell de handen dus ineens, volgens vice-president mobiliteit István Kapitány van Shell met het doel om die technologie uiteindelijk door te laten druppelen richting de openbare weg. “Onze samenwerking met Ferrari heeft bijzondere innovaties opgeleverd - innovaties waarop Shell regelmatig vertrouwt bij het ontwikkelen van nieuwe brandstoffen en smeermiddelen voor onze klanten. We gaan nu naar een interessante tijd in onze gezamenlijke geschiedenis waarbij we deze samenwerking niet alleen inzetten voor succes op het circuit, maar ook om schonere brandstoffen en smeermiddelen te ontwikkelen.”