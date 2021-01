Albon vervolgt loopbaan in DTM met steun van Red Bull

De DTM gaat vanaf dit jaar volledig op de schop, waarbij de befaamde Class One-auto’s worden ingeruild voor een zogenaamd GT Plus-reglement. Onder meer Audi, Mercedes en McLaren hebben de deelname met verschillende klantenteams al toegezegd. Maandag heeft het kampioenschap bekendgemaakt dat Red Bull daar als partner bij komt, al heeft men nog niet naar buiten gebracht met welk merk en met welk partnerteam de energiedrankenfabrikant in 2021 precies zal deelnemen.

Wel is bekend dat Albon, vorig jaar nog teamgenoot van Max Verstappen in de koningsklasse van de autosport, enkele races voor zijn rekening zal nemen. De Britse Thai zal de Duitse merkenklasse combineren met zijn taken als test- en reservecoureur van het Formule 1-team en zodoende niet het gehele DTM-seizoen kunnen afwerken. Volgens de huidige kalenders zijn vijf van de negen raceweekenden te mogelijk voor Albon, de overige vier vallen samen met een F1 Grand Prix. Met wie Albon de cockpit deelt voor die genoemde F1-clashes is vooralsnog niet wereldkundig gemaakt. De tweede door Red Bull gesteunde bolide zal in 2021 worden bestuurd door de getalenteerde juniorrijder Liam Lawson uit Nieuw-Zeeland.

“De nieuwe DTM met een aansprekend deelnemersveld en GT3-auto’s is een zeer interessant platform. Het vormt ook een echte uitdaging, zowel voor succesvolle coureurs als Alexander Albon als ook voor ons Red Bull-talent Liam Lawson”, laat topadviseur Helmut Marko in een eerste reactie weten. Zijn landgenoot en DTM-voorman Gerhard Berger is eveneens in zijn nopjes met het nieuws, en dan met name met de komst van F1-ster Albon. “Alex is nog altijd een jonge en zeer ambitieuze coureur. Hij is een prachtige aanwinst voor de DTM.”

Berger mikt voor het DTM-seizoen 2021 trouwens op een grid met minimaal twintig auto's en idealiter vijf verschillende merken. Naast dit Red Bull-team hebben eerder al GruppeM (Mercedes), 2 Seas Motorsport, Jenson Button Team Rocket RJN (allebei McLaren), Team Rosberg en ook Team Abt (allebei Audi) hun deelname toegezegd.