De 10 mooiste prestaties van Nederlandse coureurs in 2020

Nicky Catsburg wint de 24 uur van de Nürburgring

Het is de zwaarste, sterkste en meest uitdagende GT-race ter wereld: de 24 uur van de Nürburgring Nordschleife. Het coronavirus zorgde ervoor dat het topevenement pas eind september verreden kon worden. In die periode is het weer in de Eifel nog onvoorspelbaarder dan anders. Dat resulteerde in enorme hoosbuien, slecht zicht en gevaarlijke situaties op de baan. Nicky Catsburg en zijn teammakkers Nick Yelloly en Alex Sims hielden het hoofd koel in de listige omstandigheden en bezorgden BMW een zwaarbevochten overwinning. De Nederlander bleef in de laatste uren foutloos en bezorgde zijn werkgever, ondanks hevige druk van de concurrentie, de eerste zege in tien jaar tijd. Voor Catsburg was het zijn tweede zege in deze klassieker, nadat hij eerder in zijn loopbaan ook al eens de 24 uur van Spa op zijn naam had geschreven. Dit jaar won hij bovendien races in het IMSA, de WTCR en de VLN én pakte hij de titel in het IGTC. Een zeer geslaagd jaar dus voor de rappe Nederlander.

VIDEO: Hoogtepunten van de 24 uur van de Nürburgring 2020

Robin Frijns pakt zijn eerste DTM-zege voor eigen publiek

In 2019 kwam Robin Frijns het perscentrum van het TT Circuit Assen na een weekend vol pech met weggezakte schouders en een terneergeslagen gezicht binnengelopen. Hoe anders was de situatie in 2020… De Limburger toonde zich fabelachtig sterk op het Drentse asfaltlint en greep met veel machtsvertoon zijn eerste DTM-zege. Het scenario kon eigenlijk niet mooier: in eigen land en ondanks de coronasituatie ook nog met publiek op de banken. Frijns, die zich afgelopen jaar voor het eerst een serieuze titelkandidaat heeft getoond in de DTM, kreeg met zijn zegetocht loon naar werken. Aan pure snelheid heeft het nooit gelegen, maar het was steeds net niet. Tot die geslaagde zaterdag in Assen: 'net niet' veranderde op de mooist denkbare manier in 'net wel'. Toen Frijns nadien hetzelfde perscentrum inliep, verraadden zijn ogen een brede glimlach achter het mondkapje en rook zijn Audi-overall naar champagne. Eén van de mooiste Nederlandse successen van het afgelopen kalenderjaar. Of zoals Frijns zelf concludeerde: “Alles viel eens perfect samen.”

VIDEO: Frijns pakt allereerste DTM-zege in Assen

Renger van der Zande wint opnieuw 24 uur van Daytona

Renger van der Zande won in 2020 voor het tweede jaar op rij de 24 uur van Daytona. Om twee opeenvolgende edities van de Amerikaanse klassieker te winnen is een unieke prestatie. Na een prima verlopen 2019 begon Wayne Taylor Racing met Van der Zande, Kamui Kobayashi, Ryan Briscoe en Scott Dixon fantastisch aan het seizoen 2020. Ook werd later in het jaar de Petit Le Mans gewonnen. Het was uiteindelijk net niet genoeg voor het algemene kampioenschap, het scheelde slechts één punt, maar in het klassement van de endurance-wedstrijden eindigde het team wel als eerste.

Redelijk onverwacht was dan ook het nieuws dat Van der Zande dit jaar geen deel meer uitmaakt van WTR. Gelukkig was er voor hem nog een plek vrij bij het terugkerende Chip Ganassi Racing. Samen met Kevin Magnussen zit hij dit jaar weer achter het stuur van een Cadillac DPi.

Larry ten Voorde pakt titel in Porsche Supercup

Ook de Porsche Supercup, een van de sterkste merkencups in de internationale autosport, moest door het coronavirus de kalender inkorten. De organisatie kon toch nog een mooi programma met acht evenementen optuigen. Begin september vond op het legendarische Monza de finalerace plaats. Ten Voorde was al het gehele jaar ijzersterk. Op Monza reed hij vanaf pole-positie naar zijn derde zege van het jaar en passeerde daarmee titelconcurrent Dylan Pereira in het kampioenschap. Voor het eerst sinds Jeroen Bleekemolen in 2009 heeft Nederland weer een kampioen in de Supercup. “Dit is mijn allergrootste succes”, verklaarde Ten Voorde na afloop van de race. Wat het geheel extra glans geeft, is dat hij de titel met het Nederlandse team GP Elite pakte. “In 2014, toen mijn carrière niet meer verder leek te gaan, deed ik allerlei klusjes voor Team GP Elite: auto’s wassen, koffie zetten, pylonnetjes opstellen bij circuitdagen… Om nu met GP Elite de titel te winnen, is fantastisch!”

Max Verstappen domineert Grand Prix-weekend in Abu Dhabi

Voor Max Verstappen was 2020 een jaar met veel sterke resultaten. Hij viel weliswaar vijf keer uit, maar in de races dat hij de finish haalde stond hij met grote regelmaat op het podium. Twee keer stond hij op de hoogste trede. De zege in Silverstone, tijdens de 70th Anniversary Grand Prix, was prachtig na een fantastisch bandensteekspel, maar de winst in de laatste race in Abu Dhabi was wellicht nog mooier.

Compleet onverwacht pakte Verstappen op zaterdag de pole-position. In de race op zondag had hij geen enkel probleem en reed hij zo weg bij de concurrentie. Voorafgaand aan de race werd er gezegd dat Mercedes de motor teruggeschroefd zou hebben, maar zelfs met maximaal vermogen voor de Zilverpijlen zou de Limburger waarschijnlijk gewoon de beste pace hebben gehad. Hij pakte dus de pole, reed elke ronde aan de leiding en heel lang stond hij op de snelste raceronde. Zo leek hij de jongste coureur ooit met een ‘grand slam’ te worden, maar Daniel Ricciardo pakte die snelste raceronde nog net van zijn oude collega af, in de laatste ronde. Toch was het een fantastisch weekend voor Verstappen, iets wat hoop geeft voor dit jaar.

Rinus VeeKay pakt eerste pole-position in IndyCar

In de Formule 1 ben je als coureur grotendeels afhankelijk van je materiaal. Met een Williams een pole pakken is onder normale omstandigheden niet mogelijk. In de IndyCar Series draait het veel meer om de rijder. Zo kan ook een aanstormend talent uitstekende prestaties neerzetten. Dat bewees rookie Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout afgelopen jaar. De jongeling stelde regelmatig zijn kwaliteiten tentoon en bekroonde een sterk seizoen bij de eerste van twee Harvest Grands Prix op de ‘road course’ van Indianapolis met een razend knappe pole. In het beslissende segment hield hij het hoofd koel en hield hij alle favorieten van zich af. Daarmee is hij pas de tweede Nederlander – na Arie Luyendyk – die in de IndyCar een pole pakt. Op de racedag presteerde de coureur uit Hoofddorp wederom ijzersterk en pakte hij met de derde plaats zijn eerste podium in de Amerikaanse topklasse.

VIDEO: De knappe pole van Rinus van Kalmthout

Bent Viscaal boekt schitterende zege in FIA Formule 3

Als Bent Viscaal zelf had mogen kiezen, dan had deze race niet eens in de lijst gestaan. Het talent uit Albergen vindt het waterballet van Budapest – waarin hij overtuigend won maar door een tijdstraf werd teruggeworpen naar P17 – zijn beste race van 2020. Toch gaan we voor zijn zegetocht op Silverstone. Al is het maar omdat de bloedstollende slotfase beklijft. Viscaal zat rondenlang in de versnellingsbak van Lirim Zendeli. Hij besloot vervolgens zijn banden zoveel mogelijk te sparen en pas in de slotfase toe te slaan. Dit lukte, al bleek zijn Duitse tegenstrever ook niet voor één gat te vangen. Stuivertje wisselen in de slotronde was het (voor toeschouwers) fraaie gevolg. Door zijn bolide met evenveel durf als kunde in de laatste bochten aan de buitenkant te laten staan, trok Viscaal aan het langste eind. Met een felbegeerde zege tot gevolg en beelden die absoluut nog eens het bekijken waard zijn. Of zoals Viscaal zelf met een lach zegt: “Ach, het was in ieder geval geen saaie manier om mijn eerste overwinning in de Formule 3 te pakken. Dit onthouden mensen wel.”

Jarno Opmeer wordt eerste Nederlandse F1 esports-kampioen

Een uitstapje naar de digitale racerij, maar niet naar zomaar een kampioenschap: het officiële virtuele Formule 1-kampioenschap. De F1 Esport Pro Series 2020 werd een prooi voor Jarno Opmeer. Het voormalige Renault-talent legde zich de afgelopen jaren toe op esports, en met succes. De ultieme bekroning kwam aan het einde van het jaar, toen de Alfa Romeo-coureur de kroon op zijn werk zette met de titel in het digitale F1-kampioenschap. Opmeer etaleerde gedurende het seizoen zijn strategische kwaliteiten, door vaak voor een uitgekiende pitstopstrategie te kiezen. Daardoor had hij in de seizoensfinale op Interlagos voldoende aan de zevende positie om het kampioenschap veilig te stellen. "Ik ben hier super blij mee", aldus Opmeer. "Dit is mijn eerste titel in zestien jaar racen, dus ik ben enorm blij. In 2019 greep ik in mijn debuutseizoen net naast de titel, dus dit is geweldig."

Racing Team Nederland beleeft sterk seizoen

Voor Racing Team Nederland was het een succesvol seizoen. De achtste jaargang van het FIA World Endurance Championship begon eind 2019 en onmiddellijk was het team van Jumbo-directeur Frits van Eerd succesvol. Op Silverstone pakten de mannen een podium en op de Fuji Speedway werd er voor het eerst gewonnen. En het gebeurt niet vaak dat een team met een ‘bronzen’ coureur wint in de LMP2.

Ook in het afgelopen kalenderjaar werden er nog twee podiumplaatsen gepakt. Op Spa werd ondanks een aanrijding met Thomas Laurent de derde plek behaald en ook in Bahrein eindigde de gele Oreca als derde. De 24 uur van Le Mans draaide na vele problemen helaas uit op een deceptie, maar toch is de vierde plek in het WK met zogezegd een bronzen coureur een fantastische prestatie te noemen. Dit jaar begint het seizoen van Racing Team Nederland al in januari. Dan doen de mannen namelijk mee aan de 24 uur van Daytona.

Glenn Coldenhoff wint in Letland eerste wedstrijd na coronabreak

Dat Glenn Coldenhoff een wereldtopper is op crossgebied, wisten we al een tijdje. In 2018 en 2019 domineerde hij de Motocross of Nations en in 2019 greep hij zelfs de bronzen medaille in het eindklassement van de MXGP met onder meer twee zeges. Toch waren daar altijd weer criticasters die riepen dat Coldenhoff alleen won als er heel veel anderen niet op hun best waren. Hoewel dat argument al tijdens die twee edities van de Nations werd ontkracht, bewees Coldenhoff in 2020 in Letland opnieuw dat iedereen serieus rekening met hem dient te houden.

Het seizoen werd na twee GP’s tot een halt geroepen door het uitbreken van de coronacrisis. Iedereen die niet fit aan de start van het seizoen was verschenen, kreeg zodoende een herkansing. Geen excuses dus. En juist op dat moment, waarop iedereen fit was en niemand zich kon verschuilen, won de crosser uit Best. Het was een overtuigende afrekening met de mensen die eerder zo kritisch op hem waren geweest. Helaas voor Coldenhoff kenmerkte het seizoen 2020 zich verder door ups en downs, en kon hij zijn zege geen vervolg geven. Hij eindigde het seizoen in de lappenmand, na in Lommel een breuk in zijn rug te hebben opgelopen.