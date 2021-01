DTM-project van Red Bull onder de loep: Albon in een Ferrari?

In de eerste week van januari baarde Red Bull al opzien door aan te kondigen dat Albon zijn carrière vervolgt in de Duitse merkenklasse. De energiedrankengigant raakt zelf ook bij het kampioenschap betrokken, weliswaar in samenwerking met een nog aan te kondigen team. Toch is het stempel van Red Bull duidelijk te zien. Zo stapt naast Albon ook de getalenteerde juniorrijder Liam Lawson in. De Nieuw-Zeelander zal in 2021 wel een volledig seizoen afwerken.

Maar hoe is deze deal tot stand gekomen? Om te beginnen gaat de relatie tussen Red Bull en de DTM al aanmerkelijk verder terug. Zo had het Audi-team van Abt lange tijd een sponsordeal met Red Bull om Mattias Ekström te steunen. Nog belangrijker voor deze deal zijn de persoonlijke banden tussen DTM-voorman Gerhard Berger en de Red Bull-kopstukken gebleken. In de jaren '80 was Berger al de eerste sporter die door Red Bull werd ondersteund en nadien speelde hij ook een belangrijke rol in de eerste jaren van Toro Rosso. De relatie met Dietrich Mateschitz is vandaag de dag nog altijd goed te noemen. Volgens informatie van Motorsport.com heeft Berger dan ook zelf de handschoen opgepakt en met de Red Bull-baas gesproken om de financiering van het DTM-project rond te krijgen.

Verrassende keuze voor samenwerking met Ferrari

Maar hoe ziet dat project er concreet uit? Het verstuurde persbericht riep eigenlijk meer vragen op dan antwoorden. Dat geldt om te beginnen voor het nog aan te kondigen team en de compagnon voor Albon, maar ook voor de te gebruiken auto. Die laatste vraag lijkt echter wel te beantwoorden. Uit eigen onderzoek van Motorsport.com blijkt namelijk dat Red Bull twee Ferrari 488 GT3-bolides (zoals onderstaande foto, uit de 24 uur van Spa) wil inzetten. Dat klinkt opmerkelijk, want waarom krijgt het Italiaanse merk de voorkeur boven motorische F1-partner Honda of vertrokken sponsor Aston Martin? Het simpele antwoord voor Honda luidt dat het Japanse merk niet bovenmatig geïnteresseerd is in de DTM. Ondanks dat men met de NSX GT3 een geschikte auto heeft, is de centraal Europese markt niet cruciaal genoeg om in het Duitse kampioenschap te springen. Bovendien is deze NSX niet zozeer voor de massaverkoop, waardoor men er marketingtechnisch niet bovenmatig in wil investeren. Tot slot wil Honda CO2-neutraal worden en past de DTM in crisistijd zeker niet in die plannen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de formatie van Jenson Button, Team Rocket RJN, de Honda-bolide heeft ingeruild voor een McLaren 720S GT3.

Aston Martin is op F1-gebied door de nieuwe eigenaar Lawrence Stroll juist in de handen gedreven van rivaal Mercedes. Een samenwerking louter op DTM-vlak is niet aan de orde geweest voor Red Bull. In plaats daarvan gaat de energiedrankengigant in zee met Ferrari, een andere F1-opponent. Het Italiaanse merk staat wel open voor een klantenrelatie met DTM-teams en heeft bovendien het cachet dat Red Bull zoekt. Maar met welk klantenteam gaat Red Bull concreet werken? Het Oostenrijkse merk zal de auto's niet volledig zelf runnen, al blijft de vraag 'wie wel' eentje die nog boven de markt hangt. AF Corse - op GT-vlak zo'n beetje het fabrieksteam van Ferrari - is het meest voor de hand liggende antwoord, maar navraag van Motorsport.com leert dat de zaak gecompliceerder ligt. "Zeg nooit nooit, maar een DTM-project zou voor ons lastig zijn omdat we met het huidige programma al drukbezet zijn." Motopark, Carlin en DAMS laten eveneens weten niets met het project te maken te hebben.

Rijdersbezetting: Cassidy op pole als partner voor Albon

Tot slot nog de rijdersbezetting: Lawson werkt zoals aangekondigd een volledig DTM-seizoen af, Albon doet slechts de raceweekenden die niet 'clashen' met de Formule 1. Dit betekent dat Albon geen gooi naar de DTM-rijderstitel kan doen en alle F1-weekenden paraat moet zijn als reservecoureur. In de huidige situatie is Nick Cassidy de voornaamste gegadigde om in te stappen als vervanger. Cassidy heeft al titels in de Japanse Super GT en Super Formula op zak en acteert dit jaar als teamgenoot van Robin Frijns in de Formule E. Mocht de Nieuw-Zeelander vanwege andere GT-verplichtingen onverhoopt ook een weekend moeten missen, dan schuift Red Bull een eigen juniorrijder naar voren als plan C. Dat betekent ook meteen dat de Red Bull-formatie in 2021 geen titelkansen moet worden toegedicht bij de coureurs. Albon en Cassidy zullen de auto delen en dus afzonderlijk geen gooi naar de titel kunnen doen. Lawson, die overigens ook 'gewoon' in de Formule 2 uitkomt, moet op zijn beurt eerst nog wennen aan het GT-werk. Desondanks is Berger wel zeer in zijn nopjes met de betrokkenheid van Red Bull, al is het maar omdat dit project het totaal aantal bevestigde auto's voor 2021 op tien brengt.

VIDEO: Kijk de volledige presentatie van de nieuwe DTM-plannen terug