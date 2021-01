Openingsweekend DTM-seizoen afgelast, datum Assen onveranderd

Bij de presentatie van het nieuwe GT Plus-reglement deed de DTM alvast een eerste planning uit de doeken. De jaargang 2021 zou eind mei, van 28 tot en met 30 mei om precies te zijn, van start moeten gaan in Rusland. Achter die races op het Igora Drive Circuit stond echter nog wel een sterretje. Vrijdag is duidelijk geworden waarom: het feest gaat niet door. "Het evenement in Sint-Petersburg zal niet worden gehouden", laat de organisatie in een persbericht weten. Er wordt opmerkelijk genoeg niet bij vermeld of de afgelasting door corona komt of dat er een andere kink in de kabel is gekomen.

De rest van de initieel gepresenteerde kalender is wel intact gebleven. Dat betekent dat Monza van 18 tot en met 20 juni het decor moet zijn van de seizoensopener. Nadien gaat het hele circus via de Norisring en de Lausitzring naar het Belgische Zolder. Het krappe circuit, dat afgelopen jaar twee ronden van het kampioenschap mocht huisvesten, is in het eerste weekend van augustus aan de beurt. Na bezoekjes aan de Nürburgring en de Oostenrijkse Red Bull Ring komt de DTM van 17 tot en met 19 september op bezoek in Assen. Het TT Circuit mag zich dat weekend ook verheugen op de komst van de DTM Trophy, de opstapklasse van het Duitse kampioenschap met meerdere merken vertegenwoordigd. Het seizoen wordt volgens de huidige planning begin oktober afgesloten in Hockenheim.

Bezoekers van een DTM-weekend, voor zover corona dat toelaat, hoeven in 2021 overigens niet meer te zoeken naar de indrukwekkende Class One-bolides van de voorbije jaren. Om het kampioenschap nog bestaansrecht te geven zijn die ingeruild voor licht aangepaste GT3-auto's. DTM-voorman Gerhard Berger streeft met die nieuwe opzet naar vijf verschillende automerken en een grid met zeker twintig coureurs. Inmiddels hebben Audi, McLaren en Mercedes de deelname via verschillende klantenteams toegezegd. Daarbij verschijnt onder meer een team van voormalig F1-wereldkampioen Jenson Button aan het vertrek. Red Bull raakt eveneens betrokken en stuurt Alexander Albon in weekenden waarin hij geen verplichtingen bij het F1-team heeft. Volgens informatie van Motorsport.com stapt Albon, net als Liam Lawson in de andere Red Bull-bolide, in een Ferrari 488 GT3.

Het is trouwens nog onduidelijk of de vernieuwde DTM ook Nederlandse inbreng krijgt. Robin Frijns lijkt vanwege zijn GT3- en DTM-ervaring een ideale kandidaat om in te stappen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De Limburger heeft namelijk al een Formule E-contract op zak en mogelijke clashes maken een combinatie met de DTM lastiger dan voorheen. Dit verklaart ook meteen waarom Audi donderdag in een persbericht wel Mike Rockenfeller en Nico Müller aankondigde, maar met geen woord repte over Frijns. De Limburger gaf begin deze week, tijdens een interview met Motorsport.com Nederland, al uitgebreid aan hoe de vork in de steel zit. Die situatie is nog steeds onveranderd. "Het is heel lastig met alle kalenders en corona. Ik kan daardoor nog niet tegen Audi zeggen ‘ik wil DTM rijden’ als ik vervolgens twee, drie of vier wedstrijden moet missen door clashes met de Formule E."

De herziene DTM-kalender voor het seizoen 2021: