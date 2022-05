Krijgt Red Bull de smaak te pakken? “Hebben nog wat op te lossen”

Op het Miami International Autodrome haalde Max Verstappen zondag de volle buit binnen. Maar van een leien dakje verliep het raceweekend allerminst. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag ging veel baantijd verloren, waardoor Verstappen meteen op achterstand stond op het stratencircuit rond het Hard Rock Stadium. In de kwalificatie sleepte de Nederlander niettemin de derde startplek in de wacht. Op zondag won Verstappen meteen een plekje bij de start door Carlos Sainz op fraaie wijze te verschalken en in de achtste ronde was ook Charles Leclerc gezien. Verstappen kon hierna een veilige marge opbouwen. Een safety car kort voor het einde maakte het nog even spannend, maar de Limburger hield stand en kon zo zijn 23ste Grand Prix-overwinning bijschrijven.

Op de vraag of de derde overwinning van het jaar - en de tweede zege op rij - betekent dat Red Bull de smaak te pakken heeft, antwoordt Verstappen na de race tegenover onder andere Motorsport.com: “We hebben nog steeds enkele problemen om op te lossen. We zijn snel, maar mijn vrijdag was waardeloos, wat niet geweldig is als je een goed weekend probeert te hebben. En volgens mij had Checo ook een paar problemen tijdens de race, dus daar moeten we ook nog mee aan de slag. Maar de potentie is er. We moeten er alleen voor zorgen dat we ook betrouwbaar zijn.”

Verstappen deed na de kwalificatie uit de doeken dat er vrijdag iets mis was gegaan bij het wisselen van de versnellingsbak, maar voegde daaraantoe dat er daarvoor en daarna ook dingen niet goed zijn gegaan. “Het is een zeer goede comeback geweest”, kijkt Verstappen terug. “Ik heb niet eens een start kunnen oefenen dus ik had geen idee wat ik vandaag kon verwachten bij de start.”

“Maar ik kwam goed van mijn plek en zag een kans om buitenom te gaan in de eerste bocht”, vertelt de titelverdediger verder over zijn race. “Ik ging ervoor en gelukkig pakte dat goed uit. Vervolgens keek ik wat voor tempo Charles voor me kon rijden. Ik slaagde er aanvankelijk niet in om in DRS-afstand te komen, maar op een gegeven moment begon Charles iets meer te worstelen met zijn voorbanden. Onze auto leek intussen erg goed te gaan op de medium compound. Nadat ik Charles voorbij was, heeft dat mijn race gemaakt. Want ik kon een gat slaan en na de pitstop voor de harde band een tempo rijden dat erg vergelijkbaar was met dat van hem.”

Een late safety car voor een crash van Lando Norris, maakte die voorsprong echter ongedaan. “Ik was niet erg blij met die safety car, maar het was natuurlijk volkomen begrijpelijk dat die er kwam gezien wat er gebeurd was. Bovendien mag ik er niet te veel over mopperen, want in het verleden heb ik zelf een paar keer geprofiteerd van zo’n situatie”, zegt Verstappen. “Maar ik wist dat het einde van de race zwaar ging worden. Het was fysiek al behoorlijk aanpoten, maar de laatste tien ronden of iets dergelijks moesten we dus ook nog eens voluit gaan, wat op een baan als deze niet eenvoudig is. Ik was in eerste instantie aan het worstelen met de bandentemperatuur en was daardoor iets te veel aan het glijden. Maar toen de banden eenmaal op temperatuur waren, had ik wat meer snelheid en reed ik iets bij hem weg, zodat hij geen DRS meer kon gebruiken, wat erg belangrijk was.”

Tegenover de drie overwinningen in 2022 staan echter twee DNF’s en de operationele problemen die Verstappen in Miami een goede voorbereiding hebben gekost. “De vele problemen die op vrijdag aan mijn kant van de garage speelden, zijn van invloed geweest op mijn weekend, en dan met name op de zaterdag. In de race ging alles goed, zoals bij de start, maar het had net zo goed heel anders kunnen lopen. Alles moet gewoon soepel gaan tijdens een weekend. In Imola was dat het geval, maar het is nog iets te wisselvallig. We moeten er dus voor zorgen dat we betrouwbaarder worden en overal meer bovenop zitten. Aan de andere kant hebben we een snelle auto en daar ben ik heel erg blij mee. Want als je betrouwbaar bent maar langzaam, dan is dat natuurlijk ook niet goed.”