F1-update: Waardoor Verstappen Leclerc van het lijf kon houden in Miami

Toen de volledige eerste startrij op zaterdag naar Ferrari ging en Red Bull genoegen moest nemen met Max Verstappen op P3, zaten de kopstukken van dat teams absoluut niet met de handen in het haar. Sterker nog: het vertrouwen voor de race was groot. Christian Horner legde uit dat Red Bull voor een andere afstelling was gegaan dan Ferrari en de data liet dat eveneens zien. Wederom liep de RB18 harder op rechte stukken en dat is één van de doorslaggevende factoren gebleken op zondag: zowel bij het aanvallen in de openingsfase, als ook bij het verdedigen zonder DRS in de slotfase.

Een andere factor - en het punt dat Verstappen zelf doorslaggevend noemde - was de snelheid van Red Bull op mediums. Normaliter betekent iets minder downforce juist een hogere bandenslijtage, maar op het Miami International Autodrome was de situatie vergelijkbaar met de sprintrace in Imola: niet Verstappen, maar Leclerc moest als eerste van de titelgegadigden om het rubber denken en de boel managen. Het zijn twee factoren die Red Bull - ondanks de late safety car - de overhand hebben gegeven en die uitgebreid aan bod komen in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Daarin natuurlijk ook aandacht voor de pech van Sergio Perez, die na een sensorprobleem met minder vermogen rondreed en naast een podiumnotering greep. Achter de Mexicaan toonde George Russell zich de beste Mercedes-coureur en dat deed de jonge Brit onder meer door zelf tactisch mee te denken. Russell erkende wel dat de safety car als een mazzeltje kwam, maar durfde in tegenstelling tot Lewis Hamilton wél het team aan te sturen. Slotvraag is natuurlijk wat dit weekend in Miami zegt over wat gaat komen: zijn er trendlijnen zichtbaar geworden die ook in de komende races een rol spelen of is Barcelona dermate anders dat Ferrari (met upgrades) prima kan terugslaan? Het komt allemaal aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

