Verkennende gesprekken Raikkonen met Sauber in een privéjet

De Finse wereldkampioen van 2007 begon zijn Formule 1-carrière in 2001 bij de Zwitserse renstal, maar vertrok al na een jaar voor een avontuur dat hem achtereenvolgens bij McLaren, Ferrari, Lotus en vervolgens weer Ferrari bracht. Bij dat laatste team maakte Raikkonen eind 2018 plaats voor Charles Leclerc die overkwam van Alfa Romeo Sauber. Raikkonen zelf legde de omgekeerde weg naar Hinwil af en kwam vanaf 2019 uit voor het Zwitserse team dat inmiddels was omgedoopt tot Alfa Romeo Racing.

De basis voor die rijderswissel werd volgens Zehnder al in de zomer van 2017 gelegd, na de Grand Prix van Groot-Brittannië. “Toen Raikkonen op Silverstone derde was geworden, gaf hij me een lift in z’n privéjet. We hebben toen wat gepraat over zijn toekomst. Ik zei ‘luister, als je niet meer voor Ferrari wilt rijden of als ze je ontslaan, neem dan alsjeblieft contact met me op. Ik zorg ervoor dat het gaat lukken. We vinden er wel wat op als je geïnteresseerd en gemotiveerd genoeg bent om bij Sauber terug te keren.’ We hebben het er daarna nog regelmatig over gehad.”

Een jaar later, vlak voor de Italiaanse Grand Prix van 2018, kreeg Raikkonen van Ferrari te horen dat zijn contract niet verlengd zou worden en dat de Scuderia de jonge Leclerc van Alfa Sauber naar Maranello wilde halen. De Fin nam direct contact op met Zehnder en Sauber-teambaas Frederic Vasseur en binnen een paar dagen zaten de drie met elkaar aan tafel. “In Monza, toen Ferrari besloot voor Charles te gaan, hadden we direct contact en de dinsdag na de race hadden Fred [Vasseur] en ik een afspraak met Kimi. Binnen twee uur waren we er uit en hadden we een contract. Nou ja, een contract. We hadden een afspraak want Kimi leest geen contracten.”

Raikkonen keerde begin 2019 terug op het nest waar hij in 2001 zijn carrière was begonnen. Inmiddels was er veel veranderd in Hinwil, maar ook de Fin zelf was gegroeid, aldus Zehnder. “Hij had altijd al een goed gevoel voor de auto. Maar nu weet hij ook precies wat te veranderen aan de auto en wat er gebeurt als hij dit of dat doet. Soms als hij een meeting heeft met de ingenieurs dan zegt Kimi ‘nee, nee, vertrouw me nou maar, zo moet het niet. We moeten de andere kant op.' Wat dat betreft is ‘ie erg duidelijk.”

Met medewerking van Luke Smith