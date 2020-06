Hoe Mercedes de FIA schaakmat heeft gezet met DAS

De eerste testweek in Barcelona lijkt door de coronacrisis al weer een eeuwigheid geleden. Nog voor alle COVID-19 zorgen hield het Dual Axis Steering-systeem van Mercedes, kortweg DAS, de gemoederen bezig. Toen Lewis Hamilton het stuur op de rechte stukken naar zich toetrok en bij het aanremmen terugbracht in de normale positie, ging er een golf van ongeloof door de perszaal. Hoe had Mercedes dit in hemelsnaam voor elkaar gekregen, wat is het effect en is het wel legaal?

Die laatste twee vragen werden niet veel later in een persconferentie met Allison en Hamilton beantwoord. Door het stuur naar zich toe te trekken, kan een coureur onder het rijden de 'toe' van de voorwielen aanpassen. De banden kunnen op rechte stukken volledig recht worden gezet, om wrijving te voorkomen. Dit zorgt enerzijds voor minder weerstand en dus (iets) meer topsnelheid en vermindert tegelijkertijd de bandenslijtage. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Over de legaliteit werden meer vragen gesteld. Allison gaf aan veel vertrouwen te hebben in de legaliteit, maar Red Bull was allerminst overtuigd. De eerste de beste keer dat Mercedes het systeem in een officieel GP-weekend zou gebruiken, zou Red Bull zelfs formeel protest aantekenen.

FIA dacht dat DAS te moeilijk zou zijn voor Mercedes

De vraag is echter hoe kansrijk zoiets is. De FIA is in een vroeg stadium betrokken bij de DAS-plannen en Allison doet nu uit de doeken op welke bijzondere manier dat is gebeurd. "We wilden DAS eigenlijk al in 2019 introduceren", aldus de technisch directeur. "We zijn met onze ideeën naar de FIA gegaan en hebben hen uitgelegd waarom dit systeem is onze ogen legaal is. Daar waren zij het gaandeweg wel mee eens, alleen waren ze niet blij met de manier waarop wij het hadden uitgevoerd. We konden die tweede 'axis' namelijk besturen met een flipper op het stuur, in plaats van door het hele stuur te verplaatsen. Toen zeiden ze van de FIA tegen ons 'nee, jullie moeten echt het hele stuur naar voren en naar achteren bewegen'. Anders mag het niet."

Daarmee was een introductie van DAS in 2019 van de baan. Maar volgens Allison probeerde de FIA zo op chique wijze het hele plan af te schieten. "Door dat te zeggen, hoopten ze waarschijnlijk dat het te moeilijk zou zijn en dat wij het hele plan zouden laten varen. Dan zou het voor hen ook geen problemen meer opleveren." Maar niets bleek minder waar. Mercedes was niet voor één gat te vangen en ging terug naar de tekentafel. "Wij hebben een hele creatieve hoofdontwerper, John Owen. Hij keek eens naar de nieuwe uitdaging en voelde meteen aan of zoiets wel of niet mogelijk zou zijn. Die eigenschap is heel waardevol voor ons. Daardoor kunnen we soms risico's nemen en geld aan iets uitgeven, terwijl de uitkomst daarvan in ogen van anderen heel onzeker is."

FIA schaakmat gezet voor 2020, DAS verboden in 2021

"John nam de uitdaging aan en legde het vervolgens voor aan onze groep met zeer getalenteerde designers. Zij kwamen met twee à drie manieren op de proppen waarop we het konden doen. Van die drie opties hebben we de meest logische gekozen en een jaar later hadden we alsnog het DAS-systeem zoals jullie dat aan het begin van dit seizoen hebben gezien." Juist hierdoor weet Mercedes nagenoeg zeker de innovatie legaal is en dat Red Bull met een protest weinig kans maakt. De FIA is als het ware schaakmat gezet door het (door de FIA) onmogelijk geachte plan alsnog uit te voeren. De autosportfederatie kan daardoor geen kant meer op in 2020. Voor volgend jaar is het systeem overigens wel verboden, ondanks dat de F1-reglementen verder intact blijven.

VIDEO: De werking van DAS 2.0 uitgelegd