Carey: Geen 'overhaaste' beslissingen bij invullen kalender

Na de acht Grands Prix in Oostenrijk (2x), Hongarije, Engeland (2x), Spanje, België en Italië reist het circus als alles volgens plan verloopt eerst af naar Rusland en Azerbeidzjan om vervolgens Azië, Noord- en Zuid-Amerika en het Midden-Oosten aan te doen.

De precieze invulling van de rest van het seizoen is nog onduidelijk, maar Chase Carey, de CEO van de Formule 1, is niet van plan om overhaaste beslissingen te nemen. “We geven [de promotors] nu nog geen deadline. De situatie wisselt van dag tot dag, het opleggen van een deadline zou onnodig voor druk zorgen en dat zou wellicht niet goed zijn. We denken in doelen en ons doel zou zijn om voor het einde van juni te bekijken hoe we het seizoen kunnen afmaken. Zo niet dan grijpen we in, we hebben meerdere opties als de zaken niet samenkomen. We gaan er vanuit dat er races op de [huidige] kalender staan die niet door zullen gaan en ik denk dat we meerdere mogelijkheden hebben.”

Het lijkt er op dat de races in Azerbeidzjan, Rusland, Japan, Vietnam, China, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Bahrein en Abu Dhabi een plaatsje krijgen op de aangepaste kalender. Samen met de acht Europese races zou het seizoen dan uit achttien Grands Prix bestaan. Singapore en Canada lijken het kind van de rekening te worden. Singapore is een stratencircuit en dat maakt het logistiek lastig om een alternatief te vinden voor de race op 20 september. Canada zou eigenlijk deze maand (14 juni) worden verreden, maar een race in november op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal zou vanwege de weersomstandigheden vrijwel onmogelijk zijn.

Carey wil echter pas een besluit nemen over welke Grands Prix wanneer op de kalender verschijnen als er lokaal meer duidelijkheid is over de veiligheids- en gezondheidssituatie. “We willen er zeker van zijn dat we het goed doen, maar in deze tijden is veiligheid het allerbelangrijkste. We willen het alleen doen als we precies weten wat nodig is, wat de moeilijkheden zijn die we moeten aanpakken en geen overhaaste beslissingen nemen. We bevinden ons op onbekend terrein. We kunnen niet te ver vooruitkijken. We hebben contact met alle promotors en ook zij kunnen niet al te ver in de toekomst kijken.”

Met medewerking van Luke Smith