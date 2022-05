Montoya: Hamilton heeft tijd nodig om te wennen aan F1-middenmoot

Mercedes heeft de overgang naar de nieuwe technische reglementen van de Formule 1 niet echt lekker verteerd. Het team is er heilig van overtuigd dat de W13 potentie heeft, maar door het eindeloze gestuiter is vechten om overwinningen er voorlopig niet bij. George Russell weet heel aardig met de problemen om te gaan en is iedere race nog in de top-vijf geëindigd, maar teamgenoot Lewis Hamilton heeft meer moeite. In Imola eindigde hij op P13 zelfs ver buiten de punten. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft wel een idee waarom de zevenvoudig wereldkampioen het lastig heeft: hij is niet gewend om in de middenmoot te strijden.

“Ik ben een grote fan van George en ik mag Lewis ook enorm. Je mag niet vergeten dat George de laatste drie seizoenen bij Williams reed. Hij heeft daar ieder weekend in de mêlee gezeten, hij zat in verkeer en moest de hele tijd met mensen duelleren”, constateert Montoya in gesprek met VegasInsider. “Aan de andere kant reed Lewis de afgelopen zeven, acht jaar iedere keer alleen. Hij heeft niet echt met anderen geracet, want iedereen ging voor hem aan de kant als hij ze op een ronde zette. Nu zit hij ineens in verkeer en daarbij maakt het niet uit hoe goed je bent: als je het niet oefent, is het lastig. Dat betekent niet dat Hamilton slechter is dan Russell, hij heeft alleen meer tijd nodig.”

Montoya stelt dat Hamilton zich momenteel niet helemaal op zijn gemak voelt in de Mercedes W13. Ook zit de zevenvoudig wereldkampioen in een stadium van zijn carrière waarin het weinig zin heeft om vol op de limiet te rijden met een tegenvallende auto, terwijl Russell daar als jonge uitdager minder problemen mee heeft. De huidige situatie kan volgens de zesvoudig GP-winnaar echter ook snel veranderen. “Geef Lewis een winnende auto en je ziet hoe anders hij zich gaat gedragen. Ik weet dat hij niet wil dat George hem ieder weekend de baas is. George lijkt veel meer op zijn gemak, pusht en hij heeft iets te bewijzen, terwijl Lewis niets hoeft te bewijzen. Ik denk dat hij zich volledig richt op het verbeteren van de auto. Is hij vergeten hoe hij moet rijden? Nee, dat vergeet je niet plotseling. Hij is gewoon niet blij met de auto.”

Geen onderlinge spanningen bij Mercedes

De huidige situatie binnen Mercedes zorgt er volgens Montoya ook voor dat er geen sprake is van spanningen tussen Hamilton en Russell. “Lewis zit op een ander punt in zijn carrière dan George en dat maakt een groot verschil. Ook racen ze nu niet tegen elkaar, ze proberen de auto gewoon onder de knie te krijgen. Ik weet zeker dat ze verschillende afstellingen en dingen proberen”, legt Montoya uit. “Als ze een weekend hebben dat dramatisch verloopt, verschuiven ze de aandacht snel naar het volgende. Wie boeit het als een team als Mercedes, dat gewend is om te winnen, vijfde en negende, of negende en twaalfde wordt in een race? Wat er echt toe doet, is uitzoeken en begrijpen wat er ontbreekt. Als ze erachter kunnen komen wat ze moeten doen, gaat dat een groot verschil maken.”