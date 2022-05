Mercedes onthult kunstzinnige achtervleugel voor GP Miami

In samenwerking met teamsponsor FTX is in de aanloop naar het raceweekend in Miami een aantal digitale memorabilia gepresenteerd. Hieronder bevindt zich ook werk van kunstenaar Mad Dog Jones. Zijn kunst kleurt het aanstaande weekend in Florida ook de achtervleugels van de bolides van Lewis Hamilton en George Russell. Na het weekend worden de achtervleugels geveild voor Ignite. Dit goede doel wordt ondersteund door Mercedes en Hamilton en is gericht op meer diversiteit en inclusiviteit binnen de autosport.

Buiten de kunstzinnige achtervleugel heeft Mercedes meer nieuwe onderdelen meegenomen naar het nieuwe Miami International Autodrome. De formatie hoopt een nieuwe stap te zetten in het verhelpen van porpoising waar de W13 zeer door geplaagd wordt. Teambaas Toto Wolff verwacht echter geen enorme stap in Miami en stelt dat er eerst informatie vergaard moet worden.

Mercedes W13 achtervleugel voor GP van Miami Foto: Uncredited