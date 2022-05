Analyse: Hoe Ferrari in Miami wil reageren op topsnelheid van Red Bull

Er zijn maar weinig races in de voorbije seizoenen met zoveel tromgeroffel en hype aangekondigd als de krachtmeting in Miami. Oké, Abu Dhabi was vanwege de sportieve belangen andere koek, maar de Formule 1 hecht bijzonder veel waarde aan de race om het Hard Rock Stadium. Het valt vanuit commercieel oogpunt best te begrijpen. Liberty wil de Amerikaanse markt aanboren en staat daar zeker niet alleen in. Ook de huidige teams merken aan de hospitality-aanvragen hoeveel potentie er is en nieuwe toetreders hebben eveneens grote belangen in The States. Zo heeft VW niet voor niets laten weten dat de groei in Azië en Amerika als cruciaal werd gezien voor F1-deelname.

Zoektocht naar goede balans nog belangrijker

De publieke belangstelling en interesse van sponsoren maken het raceweekend eigenlijk al geslaagd voordat er ook maar een meter is gereden. Dat gezegd hebbende, wil het grote publiek natuurlijk getrakteerd worden op een goede show, een race die Amerikanen door de amusementswaarde kan boeien. Een bakje hemelwater is niet uitgesloten voor zondag en kan een handje helpen, maar ook zonder regen zijn er genoeg ingrediënten voor een interessant raceweekend.

Dat begint zoals gezegd met een nieuw circuit. Het Miami International Autodrome wordt voor iedereen een sprong in het diepe, nog het meest door de asfaltlaag. De lay-out van een circuit valt in de simulator goed na te bootsen, maar voor de ondergrond en gripniveaus is dat moeilijker. Het wordt een factor van belang, des te meer doordat Ferrari en Red Bull voor de wisselende prestaties niet zozeer naar upgrades wijzen, maar wel naar de gevonden balans. Red Bull kreeg het in Australië niet voor elkaar, Ferrari had in Imola meer moeite om de afstelling naar wens te krijgen en om de Pirelli-banden in een goed window te krijgen. Het vertaalde zich naar graining aan het eind van de sprintrace en naar een mindere race pace op zondag. Doordat Miami onbekend terrein is en de gripniveaus nog grotendeels giswerk zijn, wordt dit zeer interessant vanaf de eerste training.

Het is misschien wel het belangrijkste aspect. Niet voor niets zei Max Verstappen in Imola: "Soms is de uitvoering en het vinden van een goede balans nog belangrijker dan nieuwe onderdelen op de auto brengen." Zijn betoog bevat een kern van waarheid, want wat heb je aan een pakket met veel potentie als je er niet alles uit kunt halen? Vraag dat om een hele andere reden maar aan Mercedes.

Ferrari reageert op Red Bull en zet in op meer topsnelheid

Ferrari heeft op Imola na wel steeds de potentie van de F1-75 kunnen tonen, al viel daar doorgaans een patroon bij op. Data leerde dat de Scuderia vooral tijd wist te winnen in langzame bochten en in de acceleratiefase. Daar stond tegenover dat Red Bull een hogere topsnelheid wist te halen en dat rechte stukken blauw kleurden. Het ging tot op zekere hoogte om bewuste keuzes van beide teams, waarbij Red Bull graag een wapen voor zondag wilde hebben. Iets minder downforce kon over één ronde en qua bandendegradatie wat kosten, maar die offers kon men in duels misschien in klinkende munt terugkrijgen. Het is - met behulp van DRS - vooral duidelijk geworden in Jeddah.

Een herhaling van zetten wil Ferrari voorkomen en wel door een low downforce-pakket mee te nemen naar Florida, althans: als de Scuderia woord houdt. Ferrari heeft laten doorschemeren dat er in Europa pas een groter upgradepakket volgt, maar dat men in Miami al met een low downforce-achtervleugel wil rijden. Het zal Ferrari volgens de eigen inschattingen iets minder superieur maken in langzame bochten, maar daar staat minder drag (oftewel luchtweerstand) tegenover. Deze zet moet een hogere topsnelheid opleveren en een antwoord op Red Bull vormen in de speed traps. De Italiaanse formatie hoopt zo beter bewapend te zijn in duels, zowel bij het aanvallen als ook bij het verdedigen.

Miami mede door keuze van Pirelli een goede gelegenheid

Vervolgvraag luidt natuurlijk waarom Ferrari dit pakket voor Miami heeft bedacht, al zegt een blik op de lay-out eigenlijk al genoeg. Door drie lange rechte stukken is het van groot belang om daar zondag geen sitting duck te zijn. Daar komt bij dat de randvoorwaarden best goed lijken. Zo voorspelt Pirelli dat de bandenslijtage meevalt en voegt Maria Isola toe dat de bandenkeuze 'voorzichtig' is. Pirelli is voor de C2 tot en met C4-band gegaan vanwege het onbekende circuit, al acht men dat zelf aan de harde kant voor deze baan. Isola voorspelt dat de bandenslijtage mee zal vallen en juist dat maakt de keuze om met minder downforce te rijden makkelijker. Ferrari denkt er met andere woorden niet zo'n hoge prijs voor te betalen.

In Jeddah was de situatie vergelijkbaar en had het ook gekund, maar doordat teams met het budgetplafond te maken hebben, groeien de bomen niet tot in de hemel. Formaties moeten kiezen wanneer ze welke onderdelen introduceren. Het is een legpuzzel en de keuze voor Miami is op zich niet vreemd. Zeker niet als die keuze wordt gekoppeld aan een nieuwe verbrandingsmotor voor Charles Leclerc. De FIA-documenten daarover komen pas tijdens het weekend binnen, maar vanuit Italië sijpelen geluiden door dat Ferrari een wissel in ieder geval overweegt. Het zou niet vanwege de betrouwbaarheid zijn, maar wel uit tactische overwegingen: de boost van een nieuwe verbrandingsmotor (dezelfde specificatie) gebruiken op een circuit waarop dat handig is.

Het geeft tezamen aan dat Ferrari een antwoord wil formuleren op de topsnelheid van Red Bull en dat Miami een prima plek is om dat te doen. De data mag vanaf vrijdag uitwijzen in hoeverre het door Ferrari aangekondigde pakket echt een verschil maakt, maar de door Mattia Binotto uitgesproken intenties geven in ieder geval een extra dimensie aan dit toch al interessante weekend.

