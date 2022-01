Villeneuve: Hamilton moet zich herpakken en agressief terugslaan

Jacques Villeneuve is zelf niet onbekend met controversiële seizoensfinales. In 1997 streed de Canadees tot in de laatste race in Jerez tegen toenmalig Ferrari-coureur Michael Schumacher om de titel, die daar opzettelijk tegen de Williams van Villeneuve botste. De Duitser viel uit, werd uit de eindstand gehaald, maar mocht zijn punten en overwinningen behouden. Villeneuve kroonde zichzelf voor de eerste en ook meteen laatste maal tot titelwinnaar.

Het Formule 1-seizoen 2021 kende voor Max Verstappen en Lewis Hamilton ook een bizar einde, maar volgens Villeneuve was dit goed voor de sport en heeft het een verhaal gecreëerd waarin Hamilton zal terugkeren om zijn nederlaag te kunnen wreken. "Lewis zal proberen zijn achtste wereldtitel te veroveren. Daarvoor moet hij agressief zijn", aldus de voormalig Formule 1-coureur, die het slotstuk wel wat controversieel vond. "Wanneer het aankomt op de laatste race, is dat altijd zo."

Na de finale in Abu Dhabi heeft Hamilton niets meer van zich laten horen, maar zijn er wel gesprekken geweest met Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker liet weten dat Hamilton momenteel 'gedesillusioneerd' is door de gebeurtenissen op het Yas Marina Circuit, waardoor hij zijn achtste wereldtitel door de vingers zag glippen. Momenteel doen geruchten de ronde dat Hamilton zijn toekomst in de Formule 1 laat afhangen van de uitkomsten van het FIA-onderzoek.

Neemt Hamilton afscheid van de F1: "Je weet het niet"

Ondanks dat Villeneuve Hamilton aanspoort keihard terug te slaan, zet hij ook zijn vraagtekens bij het eventueel terugkeren van Hamilton. "Je weet het niet", vervolgt de Canadees. "Niemand had verwacht dat [Nico] Rosberg niet zou terugkeren [na zijn titel in 2016]. Die werd op een ochtend wakker en liet vervolgens iedereen weten toch niet zo gepassioneerd te zijn door het racen. Dit lijkt niet het geval met Lewis, maar wie weet? Het is echt lastig om te weten wat er in iemands hoofd omgaat. Helemaal wanneer het seizoen zo lang duurt. Eerst denk je te weten hoe het gaat aflopen, maar dan loopt het plots anders dan verwacht. Vervolgens krijg je het idee dat het van je is afgenomen. Het lijkt me dat een negatieve reactie volgt, maar je moet wel weer doorgaan."

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Abu Dhabi stelt de FIA een onderzoek in. De internationale autosportbond wil met een gedetailleerde analyse komen over de neutralisatie in de slotronden. Los van de hele situatie vindt Villeneuve wel dat Verstappen de terechte titelwinnaar is. "Het was prachtig, maar het hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf of je een Verstappen- of Hamilton-fan bent. Gezien het verloop van het seizoen is Max de verdiende kampioen. Hij reed het hele jaar op de toppen van zijn kunnen. Wedstrijd na wedstrijd."