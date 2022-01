FIA komt met update over onderzoek naar F1-finale Abu Dhabi

Na de bizarre apotheose van het Formule 1-seizoen 2021 beloofde de FIA een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken in Abu Dhabi. Het bleek genoeg om juridische stappen van Mercedes te voorkomen, al voegde Toto Wolff wel meteen toe dat hij de FIA zal afrekenen op de uitkomsten en vooral op het naleven daarvan. Dat betekent concreet dat het onderzoek op voorhand al bijzonder beladen en ook belangrijk is. In potentie hangt er namelijk veel vanaf. Zo heeft Lewis Hamilton al laten weten dat hij bij zijn keuzes over de toekomst veel waarde hecht aan het onderzoek.

In een verklaring op donderdag heeft de FIA laten weten dat de eerste fase van het onderzoek inmiddels is begonnen. Zo worden alle Formule 1-teams nu geraadpleegd over meerdere onderwerpen, waaronder het gebruik van de safety car. Dat laatste punt komt voor 19 januari ook met klem op de agenda van de zogenaamde Sporting Advisory Committee te staan. Die groep gaat adviseren hoe de safety car tijdens races beter kan worden ingezet dan in Abu Dhabi.

Alles over het zinderende F1-seizoen 2021 en de opkomst van Max Verstappen lees je in het boek Formule Max

De volgende stap is een bespreking met alle Formule 1-coureurs, waarin de eerste resultaten aan bod komen en de rijders ook om inbreng zal worden gevraagd. De FIA wil het eindproduct graag in februari klaar hebben, die maand wordt de analyse namelijk voorgeschoteld aan de F1 Commission. Het hele proces wordt formeel worden afgerond op 18 maart, als de definitieve besluiten kenbaar gemaakt worden aan de buitenwereld. Dit zal gebeuren na een bijeenkomst van het FIA World Motor Sport Council in Bahrein.

Posities Masi en Tombazis onder druk

In afwachting van dit onderzoek zijn de posities van Michael Masi als wedstrijdleider en die van Nikolas Tombazis als technisch hoofd van de single-seater afdeling nog altijd zeer onzeker. In het eerste deel van de organisatiestructuur voor 2022 ontbraken zij, al zegt dat niet alles. Zo was dat ook in 2021 het geval en kwamen zij later - in het volledige en voor 2022 nog niet vrijgegeven document - pas aan bod. Dat gezegd hebbende, kunnen Masi en Tombazis zeker nog niet rustig slapen. De nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft namelijk wel degelijk opdracht gegeven aan Peter Bayer, hoofd van de volledige single-seater tak, om te onderzoeken wat er in de rolverdeling beter kan voor het aanstaande Formule 1-seizoen.

Lees meer over de nasleep van Abu Dhabi: Kost de stilte van Hamilton en Mercedes Masi de kop voor F1 2022?