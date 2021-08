Horner: "Perez van onschatbare waarde voor constructeurstitel"

Perez heeft dit jaar eindelijk zijn langverwachte kans bij een topteam gekregen, al verloopt dat debuutjaar bij het energiedrankenmerk met pieken en dalen. In Azerbeidzjan greep hij zijn eerste overwinning voor Red Bull en in andere races is hij tactisch van meerwaarde gebleken. Daar staat tegenover dat de kwalificatiesnelheid nog niet op het - door Perez zelf - gewenste niveau zit en dat de laatste raceweekenden voor de zomerstop ongelukkig zijn verlopen.

Dat gezegd hebbende heeft Perez al wel 104 punten op de teller, slechts vier minder dan de tweede rijder van Mercedes. Alhoewel er nog altijd ruimte voor verbetering is bij de Mexicaan, heeft Red Bull daarmee wel een belangrijke achilleshiel van de voorbije jaren aangepakt. Christian Horner blijkt een vergelijkbare mening toegedaan: "Checo is een zeer gerespecteerd onderdeel van ons team. Zijn ervaring en race craft zijn van onschatbare waarde in de strijd om het constructeurskampioenschap. Zijn integratie in het team is probleemloos verlopen en we zijn ook onder de indruk van zijn prestaties in de eerste helft van het seizoen", laat de teambaas weten.

Ook met het oog op het nieuwe reglement is Horner eveneens in zijn nopjes met de stabiliteit. "Volgend jaar gaan we een compleet nieuw tijdperk in de Formule 1 in, met nieuwe regelgeving en compleet andere auto's. Met meer dan tweehonderd races achter zijn naam en meer dan een decennium aan ervaring zal Checo een belangrijke rol spelen in deze transitie. Zo hopen we gezamenlijk alles uit de RB18 te halen", duidt Horner terloops op de naam van de 2022-auto. "Dat gezegd hebbende focussen we ons nu volledig op het sterk afsluiten van dit seizoen. Daarna hopen we dat Checo kan voortbouwen op zijn goede eerste seizoen bij het team."

