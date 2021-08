Snelste tijd en crash voor Verstappen tijdens tweede training Spa

Doordat het na de eerste vrije training geregend had op Spa-Francorchamps, hadden de coureurs aan het begin van de tweede oefensessie te maken met een opdrogende baan. De eerste rijders kwamen het circuit op met intermediates maar al heel snel werd duidelijk dat de baan rijp was voor slicks.

Valtteri Bottas kwam na twintig minuten op de medium band tot een 1.44.513, waarmee hij op dat moment de snelste was. Max Verstappen ging daarop naar de tweede tijd. De nummer twee in de tussenstand van het WK was echter zes tienden langzamer dan de Fin en zakte al snel naar de derde plek, doordat Lewis Hamilton een 1.44.544 noteerde. Verstappen verbeterde zich vervolgens nog naar een 1.44.597, maar bleef daarmee derde.

Daarna was het tijd voor de soft compound. Hamilton en Bottas verbeterden zich niet en lieten vooral tijd liggen in de eerste en laatste sector, wat mogelijk aangaf dat de Mercedes-coureurs met een lagere motorstand reden. Verstappen ging op de rood gemarkeerde band naar een 1.44.472, waarmee hij de eerste stek in de tijdenlijst opeiste, al was hij met die tijd slechts 0.041 sneller dan Bottas op de medium compound was gegaan.

Met nog twintig minuten te gaan was er een spin voor Esteban Ocon tussen Fagnes en Stavelot. De Fransman van Alpine kon zonder schade door. Vijf minuten later was er een crash van Charles Leclerc bij het uitkomen van Les Combes. De Ferrari-coureur verloor de controle over zijn auto bij de exit van de zesde bocht, waarna hij aan de linkerkant van de baan ging en de bandenstapels raakte. Zijn ophanging raakte daarbij beschadigd, waardoor het einde oefening was voor de Monegask. Het incident van Leclerc was reden voor een rode vlag.

Nadat de auto van Leclerc aan de kant was, waren er nog tien minuten over. De negentien overgebleven coureurs keerden terug op de baan voor nog een laatste long run ter voorbereiding op de race van zondag. Verstappen bleef daarmee bovenaan in de tijdentabel, voor Bottas en Hamilton. Drie minuten voor het einde ging het echter nog mis bij de Limburger. Verstappen verloor de controle over zijn Red Bull bij het uitkomen van Malmedy en spinde tegen de baanafzetting. "Ah, het is afgelopen", meldde hij over de boordradio aan zijn team. "Was plotseling de achterkant kwijt." Het moment van Verstappen leidde tot een tweede code rood, wat in dit geval een voortijdig einde van de sessie inhield.

Fernando Alonso, van wie donderdag bekend is geworden dat hij ook in 2022 voor Alpine in de Formule 1 racet, eindigde de eerste dag in België op een prima vierde stek, maar was al bijna een halve seconde langzamer dan Verstappen. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly ging op zijn beurt twaalf duizendsten trager dan Alonso en tekende daarmee voor de vijfde tijd. Lance Stroll, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Lando Norris en Sergio Perez, die vrijdag tijdens de lunchpauze door Red Bull bevestigd werd voor volgend seizoen, waren de andere namen in de top-tien.

Zaterdag om 12.00 uur begint de derde training op Spa-Francorchamps.

Resultaten tweede training Grand Prix van België