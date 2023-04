“Ik vond het heel erg leuk om te zien”, laat Tung in gesprek met Motorsport.com weten. “Wat ik persoonlijk heel interessant vond, is dat er een inkijkje wordt gegeven in de hele weg die bewandeld is naar waar Max Verstappen vandaag de dag is en de offers die niet alleen Max maar de hele familie Verstappen daarvoor heeft moeten brengen. Je ziet als buitenstaander eigenlijk alleen het gejuich als er een succes wordt behaald. Maar daar gaat een heel traject aan vooraf en dat is wat deze docu laat zien.”

“Wat ik ook heel mooi vond, is dat het heel oprecht is wat je als kijker te zien krijgt”, vervolgt de voormalig F1-testcoureur van BMW-Sauber en Renault. “In de wereld van de autosport is alles vaak heel gepolijst, maar gelukkig is Max vanaf het moment dat hij in de Formule 1 is gekomen altijd zichzelf gebleven en dat is ook in de documentaire goed terug te zien. Maar ook de mensen om hem heen zijn erg open. Zo vertelt Jos over de moeilijke tijden in zijn privéleven en zijn Sophie en Victoria heel eerlijk over hoe zij bepaalde momenten hebben beleefd.”

Grote revelaties bevatten de eerste afleveringen van ‘Max Verstappen: Anatomy of a Champion’ niet, constateert Tung: “Ik volg de Verstappens sinds dat Jos in de Formule 1 reed, dus de meeste dingen weet je dan ook wel. Maar ik zag in de documentaire ook een kant van de hoofdpersonen die ik nog niet eerder had gezien, doordat het allemaal op een heel persoonlijke manier wordt gebracht. Dat Jos elk weekend met Max in een busje naar Italië reed om daar te karten, dat verhaal kennen de meesten waarschijnlijk wel. Maar dan nog is het mooi om al die verhalen samengevoegd voorzien van beeld in één documentaire te zien en het door de hoofdrolspelers zelf verteld te horen worden.”

Een van de beste aller tijden

Volgens Tung moet er in Nederland niet te licht worden gedacht over wat Verstappen momenteel presteert. “We moeten niet vergeten dat we met Max Verstappen een ster van wereldallure hebben”, aldus de voormalig winnaar van de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse, die met zijn gezin in Hong Kong woonachtig is en dit jaar als coureur actief is in Japanse Super Taikyu Series. “Misschien is Max wel een van de allergrootste sportsterren die Nederland ooit heeft gekend. Ik probeer als analist de sport altijd zo neutraal mogelijk te verslaan, maar je ontkomt niet aan het feit dat we getuige zijn van iets heel bijzonders.”

Verstappen maakte een ijzersterke indruk in de eerste twee races van het seizoen en gaat momenteel aan de leiding in het WK. Volgens sommigen is de derde titel voor de Limburger al zo goed als zeker. Tung: “Uiteindelijk hangt alles af van de auto, maar als de auto naar behoren blijft functioneren en de betrouwbaarheid goed is, dan ziet het er heel goed uit. Ik denk dat Max op dit moment sowieso altijd superieur zal zijn aan zijn teamgenoot. En als Red Bull de beste auto heeft, wat op dit moment het geval lijkt te zijn, dan is één plus één normaal gesproken drie titels.”

Als Verstappen dit jaar inderdaad zijn derde titel pakt, dan is hij één van slechts elf coureurs die drie keer of vaker wereldkampioen is geworden in de Formule 1. Tung schaart hem nu echter al tot een van de besten aller tijden. “Omdat hij een frisse wind heeft laten waaien in de Formule 1. Hij is wat ze in het Engels zo mooi noemen een disruptor. Het gaat dan niet alleen om zijn rijstijl maar om zijn hele benadering van de sport. Maar ook al zou het bij twee wereldtitels blijven, wat mij betreft behoort hij nu al tot de besten ooit. Je hebt in de autosport uiteindelijk ook te maken met de geluksfactor. Je bent afhankelijk van de auto. Maar zelfs toen Max bij Toro Rosso reed, deed hij al dingen die heel bijzonder waren. Natuurlijk valt het minder op als je bijvoorbeeld als zevende finisht. Maar dan nog is die prestatie heel bijzonder. Van die dingen kan ik als sportliefhebber ook erg genieten.”

Wat zit er nog in het vat voor Verstappen? “Dat hangt af van hoelang hij nog gemotiveerd blijft en hoelang hij een goede auto heeft”, aldus Tung. “Vergeet niet dat we Verstappen ook een paar jaar hebben gezien in een Red Bull die niet zo snel was. Hij liet dan nog steeds bij vlagen mooie dingen zien, maar was soms wat te ambitieus. Dat laatste hing samen met dat hij met materiaal moest rijden waarmee hij niet het kampioenschap kon winnen. Ik riep destijds al dat zodra Max weet dat hij een auto heeft waarmee hij wél kampioen kan worden, we een een heel andere benadering van hem zouden zien. En dat is ook zo gebleken. Dat zag je ook in Jeddah. Hij had misschien nog met het mes tussen de tanden het gat naar Perez kunnen dichtrijden en hem wellicht nog kunnen inhalen. Maar hij is nu veel meer bezig met de long game, waar hij een jaar of vijf geleden misschien wel geprobeerd had om het gat dicht te rijden. Maar dan zou hij mogelijk de muur hebben geraakt en zijn uitgevallen. Hij rijdt nu met een andere mindset.” Met een knipoog: “Ik denk dat heel veel coureurs wel het talent van Verstappen zouden willen hebben dat alleen al in zijn kleine teen zit.”

De eerste aflevering van ‘Max Verstappen: Anatomy of a Champion‘ is vanaf zondag te zien op Viaplay. Op de daaropvolgende zondagen gaan de tweede en derde aflevering live op de streamingdienst.

Video: De trailer voor 'Max Verstappen: Anatomy of a Champion'