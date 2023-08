In het huidige F1-seizoen is het Nico Hülkenberg die de kar moet trekken bij Haas. De Duitser heeft het merendeel van de punten van de renstal binnengehaald en staat in het kwalificatieduel met teamgenoot Kevin Magnussen 9-3 voor. Toch heeft teambaas Guenther Steiner besloten om beide heren ook in 2024 in de Haas te laten rijden. Voor Viaplay-analist Ho-Pin Tung is deze keuze lichtelijk verrassend. "We zagen in het verleden toen [Mick] Schumacher niet presteerde, dat hij er toen uit werd gezet", vertelt Tung in het programma Zandvoort Shakedown. "Hülkenberg kwam terug en wat Steiner zegt: misschien heeft hij wel de verwachtingen overtroffen." Volgens de studio staat het buiten kijf dat Hülkenberg het goed doet, maar ze zijn kritisch over de prestaties van Magnussen. Toch is voor de 40-jarige analist een ander punt zorgwekkender: "Een zorgenpunt voor mij hierbij is wel dat we nu waarschijnlijk voor het tweede seizoen op rij geen Formule 2-coureur [die kampioen is] hebben die doorstroomt naar de Formule 1. Vorig jaar hadden we [Felipe] Drugovich als kampioen, die is testrijder bij Aston Martin. Dit was één van de stoeltjes waarschijnlijk - en die van [Logan] Sargeant - maar die doorstroom moet wel blijven komen."

Giedo van der Garde vindt de keuze enigszins te verdedigen om geen rookie in de auto te zetten, vanwege het risico dat die rijder veel schade kan veroorzaken. "Dat hadden we sowieso met Schumacher gezien. Die had veel auto's afgeschreven, dus dat is wel een ding. Dit jaar hebben eigenlijk beide coureurs niet heel veel auto's kapotgereden, sowieso niet in vergelijking met vorig jaar." De zorg die Tung heeft over de doorstroming deelt de voormalig F1-coureur niet. "De doorstroming die Sargeant wel maakte was ook niet super. Ze weten bij Haas: we willen stabiliteit en de twee rijders doen het op zich best wel goed. Ze willen zoveel mogelijk punten scoren volgend jaar, en dit jaar natuurlijk. Dan hopen ze dat ze er staan. Ik ben het wel eens dat we zoveel mogelijk nieuwe jongens de kans geven. Zoals een Drugovich of een Victor Martins die het heel goed doet in de Formule 2."

Waar Tung nog wat vraagtekens heeft, kan Kees van de Grint de keuze van Steiner beter begrijpen. "Steiner is tevreden. Hij is toch de baas? Ik kan zelfs een heel klein beetje met hem meegaan, hij heeft dan twee safe-rijders", vertelt de voormalig Bridgestone-topman. "Als die auto beter wordt, dan gaan zij ook beter presteren. Vorig jaar werd Schumacher afgeschreven omdat Magnussen sneller was. Hülkenberg rijdt een tijd niet, stapt in en is gewoon beter. Dan zou het logisch zijn om Magnussen te vervangen, doet 'ie niet, dat is ook te respecteren. We kennen andere teambazen die jongens een kortere kans geven."