Haas F1 bevestigt Hülkenberg en Magnussen voor 2024

De afgelopen jaren heeft Haas F1 Team de nodige rijderswisselingen doorgevoerd. Na 2020 nam het team afscheid van Kevin Magnussen en Romain Grosjean om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen met debutanten Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De Rus moest na één jaar alweer het veld ruimen door de inval van Rusland in Oekraïne, waardoor Magnussen na slechts een seizoen afwezigheid weer terugkeerde op het oude nest. Eind 2022 kwam het avontuur van Schumacher bij Haas eveneens ten einde, de Duitser moest plaatsmaken voor landgenoot Nico Hülkenberg. De twee ervaren coureurs maken dit jaar een solide indruk, al kunnen ze vooral op zondag niet het maximale uit de VF-23 halen doordat de bolide moeite heeft om de banden goed te houden. Desondanks is de formatie tevreden over het rijdersduo, waardoor men ervoor kiest om in 2024 verder te gaan met zowel Magnussen als Hülkenberg.

Magnussen behoort inmiddels bijna tot het meubilair van Haas, de renstal die hij in 2017 kwam versterken. Na vier jaar bij het team werd hij dus aan de kant geschoven, om in 2022 weer terug te keren. Het F1-seizoen 2024 wordt daardoor zijn zevende bij de Amerikaanse formatie en daar kijkt hij naar uit. "Ik ben natuurlijk heel blij dat mijn relatie met Haas nogmaals verlengd wordt. Mijn terugkeer in 2022 was onverwachts, maar ook gevuld met meerdere hoogtepunten", verwijst hij naar onder meer de vijfde plek in Bahrein en de pole-position in Brazilië. "En hoewel dit seizoen niet zo verloopt als gehoopt, is het gelukt om punten te scoren en de potentie van ons pakket te laten zien. Er staan nog veel races op de rol in 2023 en we hebben nog veel werk te verzetten om de VF-23 beter te begrijpen, wat we weer kunnen toepassen op de auto voor 2024."

Voor teamgenoot Hülkenberg wordt het zijn tweede seizoen in dienst van Haas, nadat hij hiervoor drie jaar langs de zijlijn stond en slechts tot een sporadische invalbeurt kwam. Dit jaar maakt de coureur uit Emmerik vooral indruk met zijn ijzersterke kwalificaties, terwijl hij negen van de elf WK-punten van het team scoorde. "Het is fijn dat alles vroegtijdig rond is voor komend seizoen, zodat de focus kan blijven liggen op het racen en het verbeteren van de prestaties", zegt Hülkenberg. "Ik geniet ervan om onderdeel te zijn van het team en ik deel de passie van Gene [Haas] en Guenther [Steiner]. We strijden mee in een middenveld dat heel dicht bij elkaar zit en ik kijk ernaar uit om voort te borduren op wat we tot dusver samen gedaan hebben. Dat wil ik meenemen naar 2024."