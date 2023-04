Nadat de seizoensstart van Red Bull Racing in 2022 nog te wensen over liet door technisch malheur, valt er in 2023 niets aan te merken op de wijze waarop het team aan het Formule 1-seizoen is begonnen. Max Verstappen schreef de openingsrace in Bahrein op zijn naam door teamgenoot Sergio Perez voor te blijven, terwijl de rollen in Saudi-Arabië omgedraaid waren met een zege voor de Mexicaan. In het kampioenschap bezetten de Red Bull-coureurs dan ook de eerste twee posities, waarbij Verstappen één punt voorsprong heeft door het rijden van de snelste raceronde in Jeddah. Bij de constructeurs staat de Oostenrijkse formatie maar liefst 49 punten voor op naaste achtervolgers Aston Martin en Mercedes.

De wijze waarop Red Bull de eerste twee F1-races van 2023 heeft gewonnen, heeft indruk gemaakt op Mika Hakkinen. "Iedereen kan zien dat Red Bull op een ander niveau opereert, in ieder geval op dit moment. Verstappens zege in Bahrein was zeer dominant, maar door in Jeddah van P15 op de grid naar P2 te rijden liet pas echt zien hoe snel hij is in die auto", zegt de tweevoudig wereldkampioen in zijn vooruitblik op de GP van Australië bij Unibet. Dat Perez in Saudi-Arabië met de pole-position en de overwinning aan de haal ging, vindt Hakkinen vooral mooi voor de coureur uit Guadalajara. De Fin is van mening dat de teamgenoot van Verstappen momenteel ook de enige bedreiging vormt in de strijd om de wereldtitel.

"Checo is een geweldige teamspeler geweest bij Red Bull en op dit moment is hij de enige die Max echt kan uitdagen", vervolgt Hakkinen, die zich tegelijkertijd wel afvraagt hoe lang dat nog het geval blijft. "De eerste vraag is of Checo druk kan blijven zetten op Max. Een andere vraag is in hoeverre Red Bull Max gaat bevoordelen door middel van teamorders, al denk ik dat zij voorlopig nog tegen elkaar mogen blijven racen. Later in het seizoen verandert dat mogelijk." Red Bull heeft de afgelopen keren weinig geluk gehad bij bezoekjes aan Melbourne, maar desondanks ziet Hakkinen het team als de grote favoriet. "Ik denk dat hun ongelukkige reeks in Australië ten einde komt. We kunnen een overwinning voor Max Verstappen verwachten."

De strijd achter Red Bull is intussen een stuk spannender, met kleine verschillen tussen Aston Martin, Mercedes en Ferrari. Tot dusver stuurde Fernando Alonso zijn AMR23 twee keer naar het podium. "Ik verwacht dat hij opnieuw een bedreiging vormt in zijn Aston Martin", stelt Hakkinen, die de 41-jarige man uit Oviedo niet direct als de belangrijkste gegadigde ziet voor het derde plekje op het podium. Daarvoor wijst hij naar coureurs van de twee directe concurrenten van het team uit Silverstone. "Ik denk dat Ferrari en Mercedes gaan beginnen met het boeken van progressie. Daarom verwacht ik Charles Leclerc of George Russell op het podium."

In de nieuwe F1-update wordt vooruitgeblikt op de GP van Australië