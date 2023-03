Bredere F1-gridposities oplossing voor problemen? Nee, zegt Ocon

Voor aanvang van het Formule 1-weekend in Australië werd bekend dat de FIA aanpassingen heeft doorgevoerd aan de breedte van de gridposities. Ten opzichte van de races in Bahrein en Saudi-Arabië zijn de startvlakken 20 centimeter breder gemaakt, waardoor de totale breedte nu 2,70 meter bedraagt. Ook is er in het midden een extra lijn getrokken die de coureurs moet helpen. Deze ingreep volgt nadat enkele rijders tijdens de eerste twee races van 2023 in de problemen kwamen vanwege de positie die zij innamen op de grid. Fernando Alonso kreeg in Jeddah vijf strafseconden aan zijn broek doordat hij met zijn linker wielen buiten de gridpositie stond opgesteld, Esteban Ocon kreeg in Bahrein dezelfde straf voor een vergelijkbaar vergrijp.

Alonso toonde zich tijdens de donderdagse persconferentie in Melbourne al sceptisch over de veranderingen. De Aston Martin-coureur betoogde dat de coureurs vanuit hun cockpit hoe dan ook weinig kunnen zien, terwijl zij vooral gefocust zijn op de gele lijn om niet te ver naar voren door te rijden. Ook Ocon verwacht niet veel van de wijzigingen. "We gaan de fout in omdat we niks kunnen zien vanaf onze zitpositie. Het team en ik hebben hard gewerkt om mij lager in de auto te krijgen, zodat mijn zitpositie lager is", legt de Fransman van Alpine uit. Hij verwacht dat er dit jaar nog meer straffen uitgedeeld gaan worden voor het innemen van een verkeerde positie op de startgrid. "In Bahrein zaten we erbuiten, dus we verdienden de straf. Maar ik weet zeker dat er dit jaar nog meer auto's bestraft gaan worden."

Vijf seconden tijdstraf is een te zware sanctie

Mercedes-coureur en GPDA-voorzitter George Russell sluit zich aan bij de bevindingen van Ocon. Bovendien is de rijder uit King's Lynn van mening dat de tijdstraf van vijf seconden veel te zwaar is voor een vergrijp dat de coureurs relatief gemakkelijk kunnen begaan vanwege het beperkte zicht vanuit de auto. "Ik vind dat er heel zwaar gestraft wordt", zegt Russell. "Een tijdstraf van vijf seconden omdat je te ver naar links of rechts staat, is waarschijnlijk te stevig. We kunnen niets zien als we plaatsnemen op de grid, dus de moeilijkheid daarvan moet ook meegenomen worden in de straf."

Ook Nyck de Vries erkent dat plaatsen van de auto op de gridpositie geen gemakkelijke taak is met een Formule 1-bolide. "Je gebruikt de auto voor je als referentie en daarna gok je maar waar je zelf staat. Je ziet de gele lijn aankomen en vervolgens verdwijnen, daarna hoop je alleen maar dat je niet te ver bent doorgereden", verklaart de nieuwkomer van AlphaTauri. Mede-debutant Logan Sargeant is ook niet verrast dat er op dit vlak problemen zijn geweest in de eerste races van 2023. "Je kan geen van de lijnen zien, dus je moet links of rechts op de muur een markering gebruiken om te weten hoe ver je door kan rijden. Het is een stuk moeilijker dan in F3 of F2 en ik ben niet verbaasd dat dit problemen oplevert."

Video: Alonso staat verkeerd opgesteld en krijgt tijdstraf in Jeddah