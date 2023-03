FIA bevestigt verbreden gridposities na problemen in eerste F1-races 2023

Esteban Ocon kreeg tijdens de seizoensopener Bahrein een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek omdat de Fransman zijn Alpine iets te ver naar links had gepositioneerd voor de start. Fernando Alonso overkwam twee weken later hetzelfde in Saudi-Arabië. Ook de Spanjaard kreeg vijf strafseconden van de stewards.

Voor de Grand Prix van Australië zijn de gridposities twintig centimeter breder gemaakt om de coureurs iets meer marge te geven. De startplaatsen hebben nu een breedte van 2,7 meter in plaats van 2,5 meter. De startposities waren voor dit seizoen overigens al met twintig centimeter verbreed ten opzichte van 2022, doordat het zicht van de rijders is afgenomen door het nieuwe bodywork. Ook wordt er in Melbourne een extra lijn in het midden getrokken, wat de coureurs moet helpen om de auto goed gepositioneerd te krijgen.

“Het is moeilijk”, zegt Alonso tijdens de persconferentie in Melbourne over het kunnen zien van de gridpositie. “En blijkbaar is het dit jaar nog lastiger, aangezien het een beetje vreemd is dat we in twee races tijd twee coureurs een straf hebben zien krijgen. In mijn optiek is het trouwens niet heel anders dan vorig jaar. We richten ons vooral op de gele lijn, zodat we niet te ver naar voren komen. Als we aan komen rijden, kijken we dus niet zozeer naar de box, maar naar één kant van de cockpit. Wellicht leidt dat een beetje af. Ik ben daar bij de vorige race mee in de fout gegaan en zal daar dit weekend iets beter op letten zodat we niet opnieuw een straf krijgen.”

Over de veranderingen aan de startpositie laat de coureur van Aston Martin weten: “De extra lijn in het midden zal niet veel verschil maken, aangezien we vooral opzij kijken als we komen aanrijden. We kijken op dat moment niet naar voren. Maar die twintig centimeters zullen wel helpen, denk ik. Hopelijk blijven we vanaf nu uit de problemen, want een straf krijgen voor de start is het laatste wat je wil. Ik denk dat de FIA ook liever geen problemen op dit vlak heeft, omdat er toch geen sprake is van voordeel zo lang je niet te ver naar voren staat.”

“Het is een van de meest stressvolle momenten van de race, als ik eerlijk ben”, vertelt Pierre Gasly over het oplijnen op de grid. “Twee coureurs zijn bestraft in de eerste twee races van het jaar, wat in mijn ogen niet nodig is. Dus het is goed dat we iets meer ruimte krijgen. Het maakt verder geen verschil behalve dat het voor de coureurs iets gemakkelijker wordt, aangezien het zicht vanuit de cockpit vrij beperkt is. Ik zie het daarom als een positieve verandering.”