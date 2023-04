Het is de woensdag voor de Australische Grand Prix als Motorsport.com met Ho-Pin Tung afspreekt bij Coffee & Coconuts, een trendy koffiezaak aan de Ceintuurbaan in Amsterdam. Tung is in het land om tijdens het weekend de Formule 1-actie in Melbourne te duiden voor Viaplay. Ook wordt hij op woensdagavond nog op de rode loper van Koninklijk Theater Tuschinksi verwacht voor de première van de Viaplay-documentaire 'Max Verstappen: Anatomy of a Champion'.

Na een cappuccino te hebben besteld gaat het gesprek als eerste over dat hij onlangs zijn rentree maakte als coureur, na twee jaar lang niet te hebben geracet. Over hoe het was om in 2021 en 2022 geen enkele race te rijden, vertelt Tung: "Het voelde best wel vreemd om na twintig jaar ineens niet meer te racen. Vooral ook omdat we in mijn laatste race in het World Endurance Championship met Jackie Chan DC Racing als winnaars over de streep waren gekomen." Met een glimlach: "Ze zeggen dat je zo goed bent als je laatste race, dus wat dat betreft kwam het mooi uit dat we de 8 uur van Bahrein hadden gewonnen! Maar ik bleef natuurlijk hongerig naar meer."

Dat zijn racecarrière op een laag pitje kwam te staan, had alles te maken met dat het voor hem steeds moeilijker werd om te reizen vanuit zijn standplaats Hong Kong, door de strenge reisrestricties die waren ingesteld vanwege het coronavirus. "Het was in principe wel mogelijk om te reizen, maar bij terugkomst waren we iedere keer verplicht om in hotelquarantaine te gaan, waardoor we binnen Hong Kong overigens alle vrijheid hadden", legt Tung uit. "In 2020 ging dat nog enigszins. Als ik na een race terugkeerde in Hong Kong, ging ik veertien dagen in quarantaine. Vervolgens was ik vier of vijf dagen thuis en dan stapte ik weer op het vliegtuig voor de volgende race. Met het WEC-programma en de werkzaamheden die ik toen deed voor het Formule E-team van Jaguar, viel dat allemaal net te doen. Maar eind 2020 werd de hotelquarantaine verlengd naar 21 dagen. Dat maakte het praktisch onmogelijk om te blijven racen. Of we hadden ons als gezin al naar een ander land moeten verplaatsen. Maar dat was vanwege het werk van mijn vrouw en de scholing van de kinderen geen optie, en dus was het een bewuste keuze van mij om een break te nemen."

Vorig jaar zomer joeg Tung voor het eerst sinds november 2020 weer een racewagen over een circuit. "Toen de reisrestricties iets minder streng werden en we bij terugkeer nog maar zeven dagen in hotelquarantaine hoefden, zijn we met het gezin een tijdje gaan reizen. Dat deden we onder andere in Europa, waarbij we natuurlijk ook in Nederland zijn geweest. Ik kreeg toen van Dusseldorp BMW, met wie ik in het verleden heb samengewerkt en nog steeds dingen doe, de vraag of ik gasten wilde rondrijden tijdens een circuitdag op Zandvoort. Superleuk, want de kids zagen mij toen voor de allereerste keer als coureur aan het werk. Ondertussen genoot ik ervan om weer achter het stuur van een raceauto te zitten. Dat wakkerde het racevuur toch wel weer aan hoor", aldus Tung.

De eerste serieuze baanactie volgde afgelopen december in Maleisië, toen hij op uitnodiging van een team met een BMW M4 GT3 mocht testen op het Sepang International Circuit. Tung: "Ik was binnen twee ronden weer op snelheid. Dat was heel bemoedigend. Het zou kunnen dat je wat roestig bent na zo'n lange tijd niet te hebben gereden, maar daar was bij mij niets van te merken. Daarnaast is GT-racen een vrij nieuwe discipline voor me. Ik heb wel in de Porsche Carrera Cup geracet en in een grijs verleden eens een race in een GT3-auto gedaan, maar dat was het dan ook wel. Ik deed echter niet onder voor andere coureurs die tijdens die test in actie kwamen."

De Honda NSX GT3 Evo 2 waarmee Ho-Pin Tung in Japan racet. Foto: KCMG

Tung is dit jaar voor KCMG actief in de Japanse Super Taikyu Series. Samen met Paul Ip en Marchy Lee Ying-Kin bestuurt hij een Honda NSX GT3 Evo 2, waarmee de formatie uit Hong Kong uitkomt in de ST-X topklasse en dus meestrijdt om de overall overwinningen. "Ook in Japan ging het meteen vanaf de eerste ronde hartstikke goed", blikt Tung terug op de start van zijn nieuwe race-avontuur. "Als je er langere tijd tussenuit bent geweest, lukt het je vaak nog wel om een goede rondetijd te produceren. Het gaat er dan vooral om dat je weer op een constante en gecontroleerde manier gaat rijden, dat je ronde na ronde die rondetijden kunt blijven doen, terwijl je ook je banden en brandstof goed weet te managen. Maar ook dat ging gelijk vrij soepel."

Tijdens de seizoensouverture op Suzuka werd het trio van KCMG zesde in de kwalificatie en vijfde in de race. "Voorafgaand aan het seizoen hadden we op meer gehoopt, maar toen de Balance of Performance bekend werd, hadden we al zo'n voorgevoel dat we niet heel competitief zouden zijn op Suzuka, mede vanwege het karakter van dat circuit. Maar we hebben als team dat weekend het maximale eruit gehaald", meent Tung. "Zeker als je je bedenkt dat het programma pas heel laat bij elkaar is gekomen, waardoor we een veel kortere aanloop naar het seizoen hadden dan de andere teams, hebben we het volgens mij gewoon heel goed gedaan.” De volgende afspraak is de 24 uur van Fuji. Die race vindt plaats in het laatste weekend van mei. Tung: "We hebben voor de start van het seizoen daar nog getest en dat verliep uitstekend. We kennen dat circuit alle drie heel goed, dus we hebben best wel hoge verwachtingen van die race."

Waarom Tung voor de Super Taikyu Series heeft gekozen en niet voor een ander kampioenschap, zoals het WEC? "Om meerdere redenen", zegt de in Velp geboren coureur. "Ten eerste omdat ik het team al kende. In 2013 maakte ik met KCMG natuurlijk mijn Le Mans-debuut, waar ik mooie herinneringen aan heb. Daarnaast woont Paul, de oprichter van KCMG, net als ik in Hong Kong. Die zie ik dus regelmatig. Ten tweede is het eigenlijk altijd wel een ambitie van me geweest om in Japan te racen. Ik ben daar in het verleden veel geweest met andere kampioenschappen, waaronder de Asian Le Mans Series en het WEC, en ik heb de racecultuur daar altijd heel erg mooi gevonden. Daarbij zijn de circuits in Japan ook echt heel gaaf. De meeste banen zijn erg uitdagend en hebben een old school-karakter. Tot slot heb ik voor dit avontuur gekozen omdat mijn leven zich voor een groot deel aan die kant van de wereld afspeelt."

Ho-Pin Tung in de Honda NSX GT3 Evo 2 van KCMG. Foto: KCMG

Nieuwe baan

Met dat laatste doelt hij niet alleen op het feit dat hij met zijn gezin in Hong Kong woont, maar ook op een nieuwe baan. "Ruim twintig jaar geleden stond ik voor de keuze: of ik ga voor een carrière in de autosport en verhuis naar Azië of ik ga verder met mijn dubbele studie Economie en Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam", vertelt Tung. "Ik besloot uiteindelijk mijn hart te volgen en naar Shanghai te verhuizen om in 2003 in de Formule BMW Asia te kunnen racen. Maar de consequentie was dus dat ik moest stoppen met mijn universitaire opleiding."

Hoewel het een beslissing is geweest waar hij nooit spijt van heeft gehad - Tung werd kampioen in de Formule BMW Asia en kreeg als beloning een Formule 1-test bij Williams, waarna een lange en succesvolle carrière in de internationale autosport volgde - bleef de persoonlijke wens bestaan om een diploma te behalen. Min of meer bij toeval kwam het volgen van een studie weer in beeld. Tung: "Toen ik in 2020 voor het eerst verplicht in hotelquarantaine moest vanwege het coronavirus, kreeg ik een e-mail van Kellogg-HKUST, een Executive MBA-programma in Hong Kong, waar ik een keer een proefles had gevolgd en dat dit jaar voor de elfde keer tot de nummer één van de wereld is verkozen door de Financial Times. Daarin stond dat ze 'hybrid learning' gingen introduceren, waardoor je de colleges op de campus van de Hong Kong University of Science and Technology kon volgen, maar als je niet fysiek aanwezig kon zijn dit via Zoom mocht doen. Daar werd ik door getrokken, vooral ook omdat niemand toen wist hoe de komende maanden eruit zouden zien met de pandemie. Het leek mij het uitgelezen moment om mijn horizon te verbreden en tegelijkertijd een lang gekoesterde persoonlijke ambitie te realiseren. Daarnaast kon ik als ik een race had alles via Zoom volgen, en als ik thuis in Hong Kong was, gewoon naar de campus gaan. Perfect dus! Al wist ik op dat moment natuurlijk niet dat de pandemie zo lang zou voortduren..."

"Omdat ik geen bachelordiploma had, duurde de aanmeldprocedure langer dan normaal omdat ik een speciale vrijstelling moest krijgen van de universiteit. Ik moest meerdere keren op gesprek komen en extra tests doen, maar ben uiteindelijk aangenomen", vervolgt Tung, die in januari 2021 begon aan de opleiding Master of Business Administration. "En ondanks corona vloog ik er doorheen, met als resultaat dat ik in september vorig jaar ben afgestudeerd, na de laatste colleges op de campus van de Kellogg School of Management van de Northwestern University in Evanston, Illinois, te hebben gevolgd." Mogelijk dat corona Tung zelfs een handje heeft geholpen om vlot door de opleiding te gaan. Tung: "Veel mensen gingen als ze in hotelquarantaine moesten films kijken om de tijd te doden, maar ik ging op die momenten steeds volle bak aan de studie."

Kort na het behalen van zijn MBA-diploma werd hij door het programma gebombardeerd tot ambassadeur van zijn jaar, waarna hij door een headhunter benaderd is voor zijn huidige baan. "Ik werk nu bij Knight Frank, een internationaal makelaarskantoor en consultancybedrijf met meer dan 127 jaar historie", vertelt Tung enthousiast. "Ik mag voor hen in Hong Kong een vestiging van hun Private Office opzetten en daar leiding aan geven. Knight Frank heeft al Private Offices in Londen, New York, Dubai en Singapore. Deze Private Offices richten zich op persoonlijk, maatwerk advies voor individuen en families met betrekking tot residentieel en commercieel vastgoed en investeringen daarin, maar ze houden zich ook in bredere zin bezig met advies en dienstverlening rondom vastgoed. En door gebruik te maken van de kennis van ons wereldwijde netwerk kunnen we extra waarde toevoegen. Dit werk sluit perfect aan bij mijn opleiding, maar ligt ook in het verlengde van wat ik eerder bij Jackie Chan DC Racing heb gedaan, toen ik het team samen met David Cheng runde. Daar was ik immers ook commercieel en operationeel bezig.” Vol trots: "Deze baan is écht een mooie kans voor me, niet op de laatste plaats omdat ik het kan combineren met mijn werk in de autosport en het netwerk dat ik daarin heb."

Als F1-analist beperkt inzetbaar

De race-activiteiten met KCMG in Japan en de nieuwe job in Hong Kong betekenen wel dat Tung de eerstkomende tijd minder vaak in Nederland zal zijn. Wat betekent dit voor zijn werk als Formule 1-analist bij Viaplay? "Het wordt wat meer passen en meten", erkent Tung. "Ik sta voor de zomerstop nog twee keer ingeroosterd. Voor de tweede seizoenshelft moet de verdeling nog worden gemaakt. Ik ben Viaplay heel dankbaar dat ze begrip hebben voor mijn situatie en ik daar af en toe nog kan aanschuiven. Het is voor hen natuurlijk best gecompliceerd om mij in te zetten. Ik woon niet bepaald om de hoek, zoals Giedo van der Garde of Tom Coronel."

Voor de start van het seizoen heeft Motorsport.com een groot Formule 1-kijkonderzoek gehouden, waaraan meer dan 10.000 mensen hebben deelgenomen. Daaruit kwam onder meer naar voren dat het publiek Tung zeer kan waarderen als F1-analist. 29 procent van de respondenten vindt hem uitmuntend en nog eens 34 procent goed. "Autosport is op de eerste plaats een passie van me. Ik praat er graag over en vind het gaaf om mijn passie met anderen te kunnen delen. Het doet me goed om te horen dat mensen mijn enthousiasme kunnen appreciëren", glundert Tung, die ook als F1-expert actief is voor nieuwssite Nu.nl. "Er zijn zoveel facetten aan de autosport die naar mijn mening interessant zijn. Er is vaak te veel om over te praten en soms is het ook gewoon te gecompliceerd. Het is dan de kunst om te bepalen wat op dat moment relevant is. En om te kijken in hoeverre je iets kunt vertellen wat voor iedereen interessant is. Onder de kijkers en luisteraars zitten natuurlijk veel mensen die pas sinds 2016 Formule 1 kijken, wat heel begrijpelijk en alleen maar mooi is. Maar je moet daarom wel met een verhaal komen dat voor zowel die mensen interessant is als voor de mensen die de sport al langer volgen. Kennelijk slaag ik daar redelijk in."

In de enquête van Motorsport.com gaf een groot aantal deelnemers ook aan Tung graag als pitreporter te zien. Vorig jaar mocht hij voor het eerst proeven van die rol, toen hij bij de Grand Prix van Singapore mocht invallen voor Stéphane Kox. "Dat was hartstikke leuk", aldus Tung. "We wisten van tevoren dat Stéphane bepaalde races zou laten schieten en dat Tom Coronel en ik die races zouden inspringen. Ik vond dat heel leuk om te doen. Tegelijkertijd heb ik heel veel respect gekregen voor het werk dat Stéphane deed en Chiel van Koldenhoven nu doet, maar ook voor wat Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk op locatie doen. Hun werk is echt heel moeilijk."

"Het allermoeilijkste vond ik nog wel de kwalificatie", blikt Tung terug op zijn optreden in Singapore. "Als Q1 is afgelopen, komen de coureurs die zijn afgevallen naar de plek waar alle interviews plaatsvinden. Maar terwijl je die interviews aan het afnemen bent, is Q2 aan de gang. En als Q2 is afgelopen, komt de volgende groep. En terwijl je met die rijders spreekt, is Q3 bezig. Zie dan alle coureurs nog maar een relevante vraag te stellen! Dat was wel even een stressvol moment." Het leukste vond Tung om met een cameraman door de pitstraat te lopen en daar zaken aan te wijzen die volgens hem interessant waren. “Volgens mij ligt daar ook mijn kracht."

Viaplay moest afgelopen winter op zoek naar een nieuwe pitreporter, nadat Kox had aangegeven niet door te willen gaan. Of er op enig moment met Tung gesproken is over deze rol? "Ik heb er wel met Viaplay over gesproken. Het was een open discussie zoals ze die waarschijnlijk met meerdere mensen hebben gevoerd. Ik heb toen aangegeven dat ik voornemens was om als coureur terug te keren in de autosport en tevens in onderhandeling was voor een baan in Hong Kong, en dat het me erg lastig leek om die twee zaken te combineren met de rol van pitreporter."

Terug naar zijn rol als F1-analist. Hoe belangrijk is het eigenlijk om zelf ervaring te hebben met het rijden met een Formule 1-auto? Tung: "Dat ligt eraan. Ik heb in 2010 en 2011 regelmatig met een Formule 1-auto gereden. Maar of dat nu nog relevant is? Praktisch niet. Dat is zo lang geleden en er is sindsdien zoveel veranderd. Om een voorbeeld te geven: in 2010 had Renault niet eens een simulator. Ook als ik de auto waarmee ik nu rijd vergelijk met de wagen waarmee ik in 2013 mijn debuut maakte in de endurance, dan zijn die totaal niet met elkaar te vergelijken. Ik vind het persoonlijk dus niet zo relevant dat ik ooit met een F1-auto heb gereden. Maar als je in de afgelopen vijf jaar nog in de Formule 1 actief bent geweest, dan is het wel relevant, aangezien je dan bekend met de hybride auto en Pirelli-banden. Dan kun je mooie inkijkjes geven en heel gedetailleerd uitleggen hoe het eraan toe gaat, ook al zitten er tussen de teams nog wel grote verschillen."

Van links naar rechts: Marchy Lee Ying-Kin, Paul Ip en Ho-Pin Tung. Foto: KCMG

Niet goed genoeg voor F1?

Hoe dicht is Tung nou bij een racezitje in de Formule 1 geweest? "Ik denk persoonlijk dat ik er in 2010 het dichtstbij was, toen ik testcoureur was van Renault en voor DAMS uitkwam in de GP2. De technische kant van het Formule 1-team wilde heel graag dat ik bij alle tests en races aanwezig was. Ik heb dat jaar ook heel wat testwerk gedaan voor de geblazen diffuser, zodat Renault daar vanaf Valencia mee kon rijden." In Hongarije was er echter een nare aanrijding in de GP2, waar hij een gebroken ruggenwervel aan overhield. "Ondanks dat ik in een korset liep, wilde de engineering-afdeling van Renault nog steeds dat ik naar de races kwam! Maar eerlijk is eerlijk: als je in de Formule 1 stilstaat, is het net alsof je achteruit holt. Ik besefte vrij snel dat ik afscheid moest nemen van mijn Formule 1-aspiraties. Ik lag maandenlang uit de roulatie en dan staan er zoveel andere coureurs klaar om jouw plek in te nemen. Zo werkt de sport nou eenmaal."

Dat de racekans in de Formule 1 er niet gekomen is, zit Tung niet dwars. "Weet je, ik kan er treurig over zijn dat ik nooit in de Formule 1 heb geracet. Maar je moet ook realistisch zijn. Misschien was ik ook gewoon niet goed genoeg voor de Formule 1. En daar zou ik me totaal niet voor schamen. Misschien was de Formule 1 niet mijn discipline, zoals het endurance-racen dat later wel bleek te zijn. En als ik terugkijk op mijn carrière tot dusver, heb ik in bijna alles wat ik gedaan heb gewonnen. Ik heb in mijn loopbaan tegen de nodige coureurs gereden die de Formule 1 hebben gehaald en succesvol zijn in die klasse, maar ik ben er niet rouwig om dat het er bij mij niet van gekomen is. De dingen lopen zoals ze lopen en ik heb in de endurance hele mooie successen behaald." Zo won Tung in 2017 met Thomas Laurent en Oliver Jarvis de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse, stond twee jaar later opnieuw op het Le Mans-podium toen hij als tweede finishte en waren er met Jackie Chan DC Racing nog zeven andere overwinningen in het World Endurance Championship.

Aan de andere kant van de tafel zit iemand die goed in zijn vel zit, zoveel is duidelijk. Dat zijn agenda als coureur in Japan, directeur van het Knight Frank Private Office in Hong Kong, F1-analist in Nederland en vader van twee jonge kinderen bomvol staat, ziet Tung alleen maar als positief. "Het gaat allemaal om het vinden van de juiste balans. En die heb ik in mijn leven zeker gevonden."