VIDEO: Onbegrip voor rode vlag na problemen met GPS: "Het is insane" Het was een opvallend moment tijdens de eerste vrije training voor de GP van Australië: halverwege de sessie moest de rode vlag gezwaaid worden vanwege problemen met het GPS-systeem. De keuze om de boel stil te leggen kan niet op goedkeuring rekenen van Viaplay-analisten Tom Coronel, Ho-Pin Tung en Giedo van der Garde. Hoe zij precies denken over het besluit van de wedstrijdleiding, zie je in de onderstaande video.