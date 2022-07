Marko bevestigt: Na zomerstop gridstraffen voor Verstappen en Perez

Net als vorig jaar is Red Bull Racing in 2022 een hoofdrolspeler in de strijd om beide Formule 1-wereldtitels. Daar waar het team vorig jaar een zeer intensief duel leverde met Mercedes, gaat men dit jaar comfortabel aan kop in beide kampioenschappen. Naaste achtervolger Ferrari lijkt weliswaar over de iets snellere auto te beschikken, maar kampt vaker met betrouwbaarheidsproblemen, terwijl ook het team en coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz niet foutloos zijn gebleven. Aan de andere kant maakt met name Max Verstappen een ijzersterke indruk, wat ook blijkt uit de 63 punten voorsprong die hij heeft in de titelstrijd.

Video: Max Verstappen over de geheimen van de Hungaroring

De huidige stand van zaken ziet er goed uit voor Red Bull en dat lijkt iets minder druk te leggen op het ontwikkelingsprogramma voor de RB18. Vorig jaar moest de Oostenrijkse formatie lang doorgaan met het ontwikkelen van de RB16B om Verstappen richting de wereldtitel te helpen. Toen werd gevreesd dat dit ten koste zou gaan van de RB18, maar ook die auto is tot dusver uitstekend gebleken. Toch overweegt Red Bull niet om de doorontwikkeling van de huidige auto op korte termijn stil te leggen. "We ontwikkelen constant. Dat zit in het DNA van Red Bull Racing", zegt adviseur Helmut Marko in gesprek met Motorsport-Total. "Ze zullen niet meer heel serieus van aard zijn, maar tot diep in de tweede helft van het seizoen gaan we updates meebrengen voor de RB18. Op de details daarvan moeten we nog even wachten."

In het kampioenschap van 2022 draait het overigens niet alleen om de ontwikkelingssnelheid, maar ook het oplopen van zo min mogelijk gridstraffen voor motorwissels is van belang. Ferrari heeft beide coureurs al een gridstraf laten pakken vanwege het overschrijden van het maximum aantal motorcomponenten dat in een seizoen gebruikt mag worden. De verwachting is dat Leclerc en Sainz later dit jaar nogmaals tegen zo'n motorstraf aanlopen, maar Marko benadrukt dat dit ook geldt voor Verstappen en Perez. "Dat gaat ons ook gebeuren. We moeten simpelweg een circuit uitkiezen waarop je relatief goed kan inhalen", erkent de Oostenrijker. Hij hint ernaar dat de eerste races na de zomerstop in België en Italië daar mogelijk geschikt voor zijn. "Als je naar de komende races kijkt, dan komen we absoluut op een circuit dat we hebben gekozen."

Zo'n motorwissel hoeft overigens nog niet meteen een gridstraf te betekenen voor Verstappen. Zo heeft hij van alle componenten tot dusver maximaal twee exemplaren gebruikt, waardoor een motorwissel nog niet meteen een gridstraf hoeft op te leveren. Het geeft Red Bull eigenlijk twee opties voor de races meteen na de zomerstop. Zo kan men voor Verstappen naar een nieuwe motor grijpen in Spa zonder gridstraf en alles op winst in België en Italië zetten, twee circuits die door de topsnelheid dit jaar goed bij Red Bull moeten passen. De tweede optie is wel een gridstraf incasseren in één van beide races, al moet het daarvoor dezelfde aanpak hanteren als Ferrari: op verschillende momenten nieuwe onderdelen pakken om zoveel mogelijk componenten in de pool te krijgen.

