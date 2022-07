Na de Grand Prix van Frankrijk is het F1-circus direct doorgereisd naar Hongarije, waar dit weekend de slotronde van de eerste seizoenshelft plaatsvindt. Nog eenmaal moet er gestreden worden om de belangrijke punten in de WK-strijd. Een ding is al zeker: Max Verstappen begint met een riante voorsprong aan de zomerpauze, ongeacht wat er zondag op de Hungaroring gebeurt.

De live Formule 1-actie is in Nederland alleen te volgen met Viaplay en F1TV. In dit artikel zetten we de uitzendschema’s van beide aanbieders voor je op een rijtje.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 29 juli 2022

Het laatste weekend voor de zomerstop houdt vast aan het gebruikelijke tijdschema. Op vrijdag vinden twee vrije trainingen van een uur plaats. Beide sessies worden live uitgezonden door Viaplay. Het verslag van de eerste vrije training begint om 13.55 uur. Het commentaar bij deze training wordt verzorgd door Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. Later in de middag wordt vanaf 16.55 uur de tweede trainingssessie uitgezonden. Hierbij geeft het gebruikelijke commentaarduo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het commentaar.

In de avond wordt het praatprogramma Track Talk uitgezonden. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt gasten Ho-Pin Tung, Kees van de Grint en Allard Kalff. Samen blikken ze terug op de eerste actiedag op de Hungaroring en wordt vooruitgekeken naar het vervolg van het weekend. Het programma begint om 20.30 uur en duurt een uur.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 13.55u 15.10u FIA F3 Kwalificatie 15.28u 16.10u Formule 1 Tweede vrije training 16.55u 18.10u FIA F2 Kwalificatie 18.28u 19.15u Formule 1 Studio Formule 1: Shakedown 20.30u 21.30u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 30 juli 2022

Op zaterdag wordt er nog eenmaal een uur getraind om de puntjes op de i te zetten. De derde vrije training is vanaf 12.55 uur live te volgen. Om 15.30 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio de analisten Ho-Pin Tung en Kees van de Grint. Ze blikken vooruit op de naderende kwalificatie en analyseren het weekend tot dusver. Op locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox het laatste nieuws en interviews. Om 15.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord voor het liveverslag. Rond de klok van 17.00 uur is onder normale omstandigheden de startvolgorde voor de Grand Prix van Hongarije bekend. Na de sessie interviewt Kox de hoofdrolspelers en wordt in de studio uitgebreid nagepraat over de kwalificatie.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Sprintrace 10.55u 12.00u Formule 1 Derde vrije training 12.55u 14.10u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u 15.55u Formule 1 Kwalificatie 16.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.00u 17.45u FIA F2 Sprintrace 17.55u 19.00u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 31 juli 2022

De voorbeschouwing op de Grand Prix van Hongarije bij Viaplay begint op zondagmiddag om 14.00 uur. Vanuit de studio blikken presentatrice Amber Brantsen en gasten Ho-Pin Tung en Allard Kalff vooruit op de naderende Grand Prix. Met analyses en achtergronden wordt het weekend tot dusver besproken en geven ze hun verwachtingen voor de race. Pitreporter Stephane Kox verzorgt op locatie interviews met de hoofdrolspelers en brengt het laatste nieuws naar de huiskamers. Om 14.55 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord voor het liveverslag. Zij worden bijgestaan door Kox en analist Allard Kalff. Na de race spreekt Kox met Max Verstappen en andere hoofdrolspelers, en wordt er in de studio uitgebreid nagepraat.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Hoofdrace 10.00u 11.15u FIA F2 Hoofdrace 11.30u 12.45u Formule 1 Voorbeschouwing race 14.00u 14.55u Formule 1 Grand Prix van Hongarije 15.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing race 17.00u 18.00u

Uitzendschema F1TV - GP Hongarije

Naast Viaplay kunnen Nederlandse Formule 1-liefhebbers ook terecht bij F1TV. Met een abonnement op F1TV Pro kijk je live naar alle actie. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Portugees zijn beschikbaar. Rond de kwalificatie en de race vinden uitgebreide voor- en nabeschouwingen plaats met interviews, analyses en achtergronden. Ook krijg je toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs. Een abonnement kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand.

Vrijdag 29 juli 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Vrije training 09.30u 10.15u FIA F2 Vrije training 10.40u 11.25u Formule 1 Eerste vrije training 14.00u 15.00u FIA F3 Kwalificatie 15.30u 16.00u Formule 1 Tweede vrije training 17.00u 18.00u FIA F2 Kwalificatie 18.30u 19.00u

Zaterdag 30 juli 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Sprintrace 11.00u 11.45u Formule 1 Derde vrije training 13.00u 14.00u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u 15.55u Formule 1 Kwalificatie 16.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.00u 17.30u FIA F2 Sprintrace 18.00u 18.50u

Zondag 31 juli 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Hoofdrace 10.05u 10.55u FIA F2 Hoofdrace 11.35u 12.40u Formule 1 Voorbeschouwing race 14.00u 14.55u Formule 1 Grand Prix van Hongarije 15.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing race 17.00u 17.40u * Eindtijd betreft een richttijd