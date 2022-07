Net zoals Michael Masi na het overlijden van voorganger Charlie Whiting soms koos voor een nieuwe lijn, volgen ook de nieuwe FIA-wedstrijdleiders Niels Wittich en Eduardo Freitas hun eigen interpretatie van de regels. En dat is niet altijd in lijn met het verleden, noch met wat rijders en teams vinden. Dit jaar is er vanuit de rijders veel kritiek geuit op het nieuwe duo. Velen waren tevreden met de aanpak van Masi, maar hij werd na de controverse in Abu Dhabi 2021 aan de kant geschoven. Dit seizoen moeten de teams en rijders het doen met niet een, maar twee wedstrijdleiders. Wittich en Freitas wisselen elkaar af. Vaak zijn beide heren aanwezig bij de Grands Prix en acteren ze als team, al mist Freitas een aantal evenementen vanwege WEC-verplichtingen.

De vraagtekens over consistentie in de strafuitdeling was onvermijdelijk. Niet alleen ten opzichte van eerdere jaren, maar ook tussen de twee huidige wedstrijdleiders. Een ding is al wel duidelijk geworden: Wittich en Freitas volgen het regelboek graag zo letterlijk mogelijk. De hiervoor genoemde kritiek bleef lange tijd binnenskamers, maar in Oostenrijk sprak regerend wereldkampioen Max Verstappen zich uit. “Ik denk niet dat het zozeer ligt aan het hebben van één wedstrijdleider. Het gaat er meer om dat je samenwerkt met de coureurs in plaats van vasthouden aan je eigen standpunten en soms gewoon koppig zijn. Uiteindelijk proberen we de situatie voor iedereen beter te maken en is het niet zo dat we voor onszelf vechten. Als coureurs hebben we goede gesprekken met elkaar en aan het eind van de dag zijn we het over de meeste dingen wel eens.”

Constructief overleg

Afgelopen weekend in Frankrijk kwamen de coureurs en de twee wedstrijdleiders bijeen om over diverse onderwerpen te praten. Het ging in de rijdersbriefing vooral om incidenten eerder dit jaar en de gedachtegang waarom er wel of juist geen straffen werden uitgedeeld. Wittich en Freitas toonden meerdere momenten en lieten daarbij diverse camerastandpunten zien om hun oordeel te beargumenteren. Bij de momenten die ter sprake kwamen, zaten onder meer de clashes tussen George Russell en Sergio Perez, en Alex Albon en Sebastian Vettel in Oostenrijk. Eerstgenoemde ontving een straf, in het tweede geval ging Albon vrijuit. Daarom was het een interessante case study. De meeste aanwezigen waren het ermee eens dat Russell fout zat. Ook in het geval van Albon gingen stemmen op voor een penalty, al waren de meningen daarover meer verdeeld. Dat toonde direct aan hoe complex het werk van de wedstrijdleiders eigenlijk is.

Er werd ook flink gelachen toen het incident tussen Fernando Alonso en Valtteri Bottas in de laatste ronde van de GP van Canada aan het licht kwam. De Spanjaard kreeg een straf voor weaving, iets waar hij zich totaal niet in kon vinden. Tijdens de rijdersbriefings na de race in Canada haalde hij de kwestie meerdere malen aan en stelde onschuldig te zijn. De wedstrijdleiders toonden onboards en camerabeelden vanuit de lucht, waarop duidelijk te zien was dat Alonso enthousiast van links naar rechts over de baan slingerde. Gelach alom. Bij de stemming of in dit geval een straf terecht was, waren alleen Alonso en Alpine-teamgenoot Esteban Ocon van mening dat er geen penalty uitgedeeld had moeten worden…

Positieve reactie van de coureurs

Het is niet nieuw dat incidenten uit het verleden worden besproken tijdens een rijdersbriefing, maar het was wel de eerste keer in 2022 met de twee nieuwkomers. Dat leverde de coureurs een hoop nieuwe inzichten en veel duidelijkheid op. Wittich en Freitas worden door de FIA namelijk ook weggehouden van journalisten, een directe reactie op Abu Dhabi. Dat houdt ook in dat de teams en rijders niet langer via de media extra FIA-inzichten krijgen over bepaalde straffen en incidenten.

De coureurs waren in elk geval zeer te spreken over de avond op Paul Ricard. Grand Prix Drivers’ Association-voorzitter George Russell: “We willen allemaal graag samen deze incidenten bespreken, de meningen van elkaar horen en proberen te achterhalen hoe de stewards denken en werken, zodat we allemaal op een lijn zitten. Dat is wat iedereen uiteindelijk wil. En we willen consistentie. We moeten het gedachteproces van de stewards begrijpen, en zij moeten ook weten hoe wij ons voelen. Het was constructief, ik denk dat er nog meer van dergelijke meetings volgen.” Alonso, nooit te beroerd om zijn mening te geven, was eveneens positief: “Hiermee kunnen we de boel verbeteren. Dit is goed voor iedereen, zo snappen we hun aanpak beter. De FIA doet in elk geval haar best om dingen te verbeteren en buiten de kaders te denken. Dat is in het verleden nooit gebeurd, dus daar ben ik blij mee.”

F1-wedstrijdleiders Niels Wittich en Eduardo Freitas.

Wedstrijdleiders ondernemen direct actie

De discussie op Paul Ricard ging ook over andere kwesties. Zo kaartte Sebastian Vettel, die in Oostenrijk nog wegstormde uit de rijdersbriefing en een voorwaardelijke boete van 25.000 euro kreeg, de gele ‘broodjes’ aan. De Duitser benadrukte niet voor de eerste keer dat in juniorklassen diverse rijders rugblessures hebben opgelopen nadat zij over deze sausage kerbs vlogen. Volgens Vettel waren de gele elementen in Frankrijk niet nodig. Het bleek dat ze er lagen vanwege de Porsche Supercup in het bijprogramma. Freitas liet weten er een nachtje over te willen slapen, op zaterdag waren de kerbs verwijderd. Vettel: “We willen de dialoog starten, zo kunnen we de zaken verbeteren. Dit soort meetings is altijd nuttig. Wij maken de regels niet, maar we moeten wel weten wat er wel of niet mag. Het is altijd goed om met elkaar te praten.”

Uiteindelijk zijn het niet de wedstrijdleiders die de straffen uitdelen, dat doen de stewards. Het feit dat de stewards per race wisselen, is al vaker aangekaart door de coureurs. Wanneer ze op het matje geroepen worden om zich te verantwoorden voor hun gedrag op de baan, weten ze nooit wie er tegenover hen zit. In de twaalf races in 2022 zijn al liefst 27 mannen en vrouwen actief geweest in de rol van steward. Dit is inclusief vier vaste voorzitters die eveneens rouleren. De informatie wordt door deze voorzitters onderling uitgewisseld en besproken om de consistentie te verbeteren. Het is echter onvermijdelijk dat 27 verschillende personen verschillend reageren op vergelijkbare incidenten. Voorheen zat er slechts één voorzitter, maar dat concept werd uitgerekend door de teams in de ban gedaan uit angst voor het voortrekken van een bepaald team. Ook hier zal naar gekeken worden, zo heeft men laten weten.

Het grootste winstpunt van de avond: beide partijen zien in dat er ruimte voor verbetering is, en daarvoor is in Frankrijk de eerste stap gezet.