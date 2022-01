Wie is Michael Masi en wat is de rol van de F1-wedstrijdleider?

Wie is Michael Masi?

De Australiër Michael Masi is de FIA Formule 1-wedstrijdleider. In die rol treedt hij op als eindverantwoordelijke tijdens de Grand Prix-weekends en zorgt hij ervoor dat de actie op de baan veilig verloopt. Daarnaast is hij F1’s ‘safety delegate’. Masi heeft in die functie een belangrijke stem in veiligheidskwesties. Zo is hij betrokken bij de inspectie van de circuits en keurt hij de banen en faciliteiten goed. Daarnaast is hij nauw betrokken bij het schrijven van de FIA F1 sportieve reglementen.

Wat deed hij voor zijn rol in de Formule 1?

Voorafgaand aan zijn entree in de F1 deed Masi in diverse rollen in Australië veel ervaring op in de racerij. Hij was vooral betrokken bij de populaire Supercars. De eerste keer dat hij de Formule 1 live in actie zag, was tijdens de Grand Prix van Australië 1992, toen hij als jonge fan de race in Adelaide bijwoonde. Hij had enkele ooms die in nationale kampioenschappen raceten, en in zijn tienerjaren werkte hij voor teams in de Super Touring-klasse. Vanaf 2003 werkte Masi voor TEGA, de TouringCar Entrants Group Australia. De jaren erna groeide hij door tot een operationele rol binnen de Supercars. Daar deed hij de eerste ervaringen op in de wedstrijdleiding.

In 2008 werd hij benaderd door CAMS, de Confederation of Australian Motor Sport. Via die organisatie was hij betrokken bij de eerste Grand Prix in Singapore in 2008 en Zuid-Korea in 2010. Hij had de supervisie over de opleiding van lokale officials. Daarnaast was hij betrokken bij de karting en rallysport in Australië. In 2012 keerde hij terug bij de Supercars en in 2015 werd hij waarnemend racedirecteur onder Tim Schenken. Die positie bekleedde hij vier jaar, waarna hij overstapte naar de Formule 1.

Hoe lang is Michael Masi al F1-wedstrijdleider?

Vanaf begin jaren 90 was de legendarische Charlie Whiting wedstrijdleider in de Formule 1, met Herbie Blash als zijn waarnemer. Na het afscheid van Blash nam voormalig Toro Rosso-engineer Laurent Mekies de rol over, alvorens enkele jaren later de verrassende overstap naar Ferrari te maken. Whiting moest plotseling op zoek naar een nieuwe rechterhand en vroeg Masi en Formule E-wedstrijdleider Scott Elkins om dat seizoen afwisselend de rol te vervullen.

Masi was in 2018 bij negen Grands Prix betrokken en bleef voor het jaar erna bij een deel van de wedstrijden aan als waarnemer. Daarnaast was hij de vaste racedirecteur voor de Formule 2 en Formule 3. Whiting overleed onverwacht aan de vooravond van de eerste race van het seizoen 2019 in Australië. Masi stapte in als vervanger voor dat weekend in Melbourne en mocht vervolgens de rest van het seizoen blijven zitten. Vanaf januari 2020 vertolkt hij officieel de rol van F1-wedstrijdleider.

Wat doet de Formule 1-wedstrijdleider?

Tijdens de Grands Prix is Masi de eindverantwoordelijke voor de wedstrijdleiding, en heeft de directe leiding over vele zaken, waaronder het stilleggen van races met de rode vlag, de inzet van de safety car en het gebruik van de zwart-witte waarschuwingsvlag. Hij neemt ook beslissingen over vraagstukken zoals hoe track limits op elk circuit worden gehandhaafd.

Masi is echter niet verantwoordelijk voor het uitdelen van straffen. Dat is de taak van de vier stewards. De wedstrijdleider speelt een incident door aan de stewards, die vervolgens bepalen of er een onderzoek noodzakelijk is. Zo ja, dan voeren zij dat onderzoek uit, bepalen in hoeverre er een overtreding begaan is en wat de eventuele strafmaat moet zijn. Masi heeft daarnaast contact met de wedstrijdsecretaris, die op zijn beurt communiceert met de baanposten langs het circuit. Na elke race evalueert Masi de gebeurtenissen van het weekend en komt hij met verbeterpunten.

Hoe communiceert de wedstrijdleider met de rijders en teams?

Het belangrijkste contactmoment van Masi met de F1-coureurs is tijdens de briefing die elk Grand Prix-weekend op vrijdagavond plaatsvindt. De rijders hebben echter de vrijheid om op ieder ander moment zijn kantoor binnen te lopen. De wedstrijdleider heeft daarnaast contact met een aangewezen persoon van elk team, doorgaans de sportief directeur of teammanager. De sportief directeuren van alle F1-teams hebben op de donderdag van een GP-weekend een formeel overleg met Masi.

Tijdens de races communiceert Masi via de radio met de sportief directeuren, bijvoorbeeld wanneer een rijder een voordeel haalt door de baan af te snijden. Hij kan een team adviseren de positie terug te geven om een straf te voorkomen. De teams kunnen de wedstrijdleider ook vragen stellen of punten aandragen als zij vinden dat een concurrent zich niet correct gedraagt. Deze conversaties werden in 2021 voor het eerst deels uitgezonden in de live televisie-uitzendingen. Hiermee werd duidelijk dat ook sommige teambazen direct contact opnamen met Masi. Formule 1 sportief directeur Ross Brawn liet na de veelbesproken finale in Abu Dhabi al weten dat dit in 2022 verboden wordt.

