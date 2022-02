De Formule 1 en de FIA kwamen hevig onder vuur te liggen na de zenuwslopende en bizarre slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Met name de opmerkelijke beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi werden flink bekritiseerd. Nieuwbakken FIA-president Mohammed ben Sulayem kondigde in de winter een uitgebreid onderzoek aan naar de gebeurtenissen. Het resultaat daarvan werd medio februari bekendgemaakt. Masi moest plaatsmaken en kreeg een functie elders binnen de FIA. Zijn rol wordt overgenomen door Eduardo Freitas en Niels Wittich, die om en om als wedstrijdleider zullen optreden. Voormalig waarnemend wedstrijdleider Herbie Blash is aangesteld als senior adviseur. Blash was eerder jarenlang de rechterhand van voormalig wedstrijdleider Charlie Whiting, maar vertrok eind 2016 uit de Formule 1. Sindsdien was hij als consultant verbonden aan het Yamaha World Superbike-programma.

Buiten deze personele wisselingen worden nog meer veranderingen doorgevoerd. Zo komt er video-assistentie op afstand, vergelijkbaar met de VAR (video assistent referee) in het voetbal. Ook wordt het radiocontact tussen teams en de wedstrijdleiding niet langer uitgezonden op televisie, en hebben de teams geen directe lijn meer met de wedstrijdleider. Ook de safety car-procedures worden onder de loep genomen.

Wie zijn Eduardo Freitas en Niels Wittich?

Eduardo Freitas (rechts) was vanaf het eerste moment de wedstrijdleider in het FIA WEC

Eduardo Freitas

Net als wijlen F1-wedstrijdleider Charlie Whiting, begon Eduardo Freitas zijn carrière in de racerij als monteur. Eerst was hij actief in de motorsport, om in 1979 de overstap te maken naar de kartsport. De Portugees richtte zich naast zijn sleutelwerkzaamheden ook steeds meer op rollen naast de baan. Hij werkte zich op van baanpost tot wedstrijdleider in de kartsport. Ook ging hij aan de slag bij het circuit van Estoril. Hier werkte hij als baansecretaris toen hij in 2002 de vraag kreeg om een seizoen lang de leiding te voeren over het FIA GT en ETCC-kampioenschap. Dat beviel beide partijen dusdanig goed dat hij die rol vertolkte tot eind 2009.

De FIA promoveerde Freitas naar het FIA GT1 World Championship. In 2012 werd hij wedstrijdleider van het World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans. Daarnaast vertolkt hij die rol in de European Le Mans Series en Asian Le Mans Series.

Niels Wittich

Niels Wittich is de voormalig wedstrijdleider van de DTM. Eind 2021 legde hij deze taak neer om in 2022 de overstap te maken naar de Formule 1. Daar was hij aangesteld als ondersteuning van Michael Masi, al voordat de controversiële race in Abu Dhabi plaatsvond. Masi moest vertrekken, Wittich gaat aan de slag als wedstrijdleider. De Duitser was eerder ook al actief als wedstrijdleider bij de FIA Formule 2 en Formule 3, terwijl hij bij een aantal evenementen ook de F1-leiding ondersteunde.

Niels Wittich (rechts) in gesprek met Lucas Auer Foto: Gruppe C GmbH

Waarom is Michael Masi vervangen door Eduardo Freitas en Niels Wittich?

Nieuwbakken FIA-president Mohammed ben Sulayem, die daags na de Grand Prix van Abu Dhabi werd verkozen tot opvolger van Jean Todt, stelde als een van zijn eerste daden een onderzoek in naar de F1-finale. Wedstrijdleider Masi nam daar enkele controversiële beslissingen, die uiteindelijk leidden tot de eerste Formule 1-wereldtitel van Max Verstappen. Op basis van de bevindingen van het onderzoek besloot de FIA-president veranderingen door te voeren. Met name het handelen tijdens de safety car-procedure in de slotfase werd Masi zwaar aangerekend. Ben Sulayem maakte bekend dat Masi door zijn rol tijdens de race in Abu Dhabi vervangen zou worden door twee nieuwe namen: Freitas en Wittich.

Welke ervaring hebben zij in de racerij?

Eduardo Freitas

Eduardo Freitas was sinds de oprichting van het FIA World Endurance Championship in maart 2012 de wedstrijdleider van het endurance-kampioenschap. Hij had de leiding over alle WEC-evenementen, waaronder de 24 uur van Le Mans, en heeft al meer dan veertig jaar ervaring in de racerij.

Niels Wittich

Niels Wittich was de afgelopen jaren actief als de wedstrijdleider van het Duitse DTM-kampioenschap, en heeft ook al meer dan twintig jaar ervaring als FIA-official. Daarnaast maakte hij bij een aantal Formule 1-races al deel uit van de wedstrijdleiding en was hij verantwoordelijk voor de talentenkampioenschappen Formule 2 en Formule 3.

Hebben ze eerder in F1 gewerkt?

Eduardo Freitas

Freitas heeft niet eerder in de Formule 1 gewerkt. Wel heeft hij tijdens FIA-conferenties en vergaderingen van wedstrijdleiders samengewerkt met zowel Michael Masi als diens voorganger Charlie Whiting. Daar werd kennis gedeeld en werden zaken die relevant waren voor alle FIA-officials besproken, bijvoorbeeld tijdens de Grand Prix van Portugal in 2020.

Niels Wittich

Wittich woonde in 2021 diverse Formule 1-races bij ter ondersteuning van Michael Masi. Hij zou deze rol in 2022 voltijds gaan vertolken als rechterhand van de wedstrijdleider, totdat het FIA-onderzoek gestart werd en Masi het veld moest ruimen.

Michael Masi, voormalig Formule 1-wedstrijdleider Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Wat verandert er in F1?

Michael Masi is niet langer verantwoordelijk voor het verloop van de Formule 1-races. Deze rol wordt vanaf 2022 gedeeld door Eduardo Freitas en Niels Wittich, met steun van Herbie Blash als senior adviseur. Zij nemen vanaf de wintertest in Barcelona (van 23 tot 25 februari) deze taken op zich.

De wedstrijdleiding krijgt vanaf 2022 ook ‘remote assistance’ vanaf een FIA-locatie buiten het circuit. Met de Virtual Race Control Room helpen zij de wedstrijdleiding beslissingen te nemen. Dit werkt vergelijkbaar met de VAR in het voetbal. Deze virtuele wedstrijdleiding heeft rechtstreeks contact met de organisatie op het circuit en helpen om de regels op de juiste manier toe te passen.

Direct radiocontact tijdens de trainingen en races tussen de teams en de wedstrijdleider is niet langer toegestaan. Bovendien worden dergelijke gesprekken niet langer uitgezonden op televisie. De teams mogen nog wel vragen stellen aan de wedstrijdleider, maar middels een nieuwe procedure.

De procedures tijdens een safety car, waaronder het ontdoen van een ronde achterstand, wordt opnieuw onder de loep genomen. Dit wordt gedaan door een F1-adviesgroep die zich bezighoudt met de sportieve reglementen. De resultaten worden tijdens de volgende vergadering van de F1 Commission gepresenteerd.

Wat gebeurt er met Michael Masi?

Michael Masi heeft een nieuwe rol binnen de FIA aangeboden gekregen. Hij zal echter niet meer betrokken zijn bij de wedstrijdleiding van de Formule 1-races. Naar verluidt gaat hij zich bezighouden met de veiligheid binnen de sport.