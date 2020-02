Marko vol vertrouwen: "Kunnen in Melbourne om de zege vechten"

Mercedes maakte in Barcelona een goede indruk, maar daar staat niemand echt van te kijken. Marko telt vooral zijn zegeningen, kijkend naar de eigen formatie. Natuurlijk waren er wat technische mankementjes, maar dat tast het optimisme van de Oostenrijkse Red Bull-adviseur niet aan. "De auto heeft gedaan wat we er vooraf van hadden verwacht en gehoopt. We beginnen dan ook met een positief gevoel aan het seizoen. Ons doel, om van Max Verstappen de jongste wereldkampioen ooit te maken, is weer een stap dichterbij gekomen."

Het is al meermaals gezegd, maar dat maakt het niet minder waar: om dat doel te behalen, moet Red Bull er vanaf het allereerste moment staan. Opnieuw een trage start is dus uit den boze, zo weet ook Marko. "Ik denk dat we in Australië met Mercedes kunnen vechten om de zege", vervolgt hij tegenover het Zwitserse Speedweek. "Bij het testen houdt iedereen de kaarten nog wel een beetje tegen de borst. Maar wij zijn in ieder geval veel beter voorbereid dan in de voorbije jaren."

De Honda-motor moet voor zo'n titelstrijd natuurlijk ook op niveau zijn, maar Marko maakt zich op dat vlak evenmin zorgen. "Daar gaan we wel vanuit", reageert hij op de vraag of Honda inmiddels helemaal op niveau is. "De betrouwbaarheid is er ook. We hebben op de testbank al 5.000 kilometer afgelegd, vorig jaar waren dat nog maar 500 kilometers. Maar het belangrijkste is: Honda heeft wat betreft de pk's weer een grote stap gezet. Daarom hopen we dat we [motorisch gezien] gelijkwaardig zijn aan Mercedes en Ferrari. Dat moet in de kwalificatie ook verbetering opleveren."

Video: De nieuwe voorwielophanging van Red Bull onder de loep