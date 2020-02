Blog: Hoe corona de gemoederen in de F1 bezighoudt

De laptop is op woensdagochtend nog niet opengeslagen of het woord coronavirus is al gevallen. In de perszaal wordt gefluisterd dat in navolging van de Grand Prix van China er mogelijk niet alleen een streep gaat door Vietnam (5 april), zoals al eerder werd gemeld, maar ook door Australië (15 maart) en Bahrein (22 maart). Die landen zouden namelijk wel eens kunnen besluiten om niet langer mensen toe te laten uit besmette gebieden.

Een dergelijke maatregel zou in elk geval direct gevolgen hebben voor de teams Ferrari en AlphaTauri, die in het noorden van Italië gevestigd zijn. Er gaat een document rond op Twitter waaruit blijkt dat de Formule 1 verplicht is om minimaal zestien auto’s aan de start te brengen van een race, waarmee het in theorie mogelijk is om een Grand Prix te hebben zonder de Italiaanse teams. Maar een Formule 1-race zonder Ferrari? Dat gaat niet gebeuren. Daarnaast zou er ook een tekort aan marshals kunnen ontstaan bij de race in Melbourne, aangezien bij dit evenement veel buitenlandse officials werkzaam zijn.

Dat behalve Vietnam ook Australië en Bahrein een vraagteken zijn, moet even bij me bezinken. Dat er één race niet doorgaat, is voor de Formule 1, een sport met grote financiële belangen, al heel wat. Laat staan vier! En Zandvoort zou dan ineens het decor zijn van de eerste race van het seizoen. Stel je eens voor! Maar tegelijkertijd rijst de vraag of het dan wel bij die vier zal blijven. Het aantal landen met besmettingen neemt immers zienderogen toe. Eind april zou de situatie echter moeten verbeteren, vertelt een collega me als we op weg zijn om een kop koffie te halen bij Red Bull, dan loopt het griepseizoen immers op zijn eind.

Zelf sta ik ingepland om naar de eerste race in Australië te gaan. Mijn reis naar Melbourne is al helemaal geboekt en ik kreeg nota bene dinsdag nog bericht dat mijn visumaanvraag, ook niet gratis, was goedgekeurd. Thuis maar eens uitzoeken wat er nog geannuleerd kan worden. Voor het geval dat. Australië is niet de goedkoopste trip op de Formule 1-kalender! Ook de teams maken zich natuurlijk zorgen. Voor hun zijn de logistieke problemen nog vele malen groter en de extra kosten vele malen hoger. Bovendien moet er bij verre races op dit moment rekening worden gehouden met waar er wordt overgestapt. De vliegvelden van Singapore en Hong Kong zijn ineens geen optie meer. Ook de reis van Australië naar Bahrein zou wel eens lastig kunnen worden. Veel teams vliegen via Dubai, maar Bahrein heeft het luchtverkeer van en naar de Verenigde Arabische Emiraten opgeschorst. Dat wordt dan omboeken dus, al is het maar uit voorzorg.

Op donderdagochtend horen we van een Italiaanse collega dat het team van Prema vastzit op het vliegveld van Bahrein, waar op 1, 2 en 3 maart wordt getest door de Formule 2 en de Formule 3. Pas na vier uur mogen de leden van Prema alsnog het land in. Richard Verschoor laat op vrijdagochtend op Twitter weten dat het bij hem ook uren duurde voordat hij van het vliegveld was. In het mediacentrum ziet het Formule 1-journaille de bui al hangen. Op vrijdag wordt duidelijk dat Bahrein een protocol heeft ingesteld waarbij iedereen na het verlaten van het vliegtuig eerst in een aparte ruimte moet plaatsnemen waar tests worden afgenomen. Als de testresultaten na drie (!) uur negatief blijken, mag er verder worden gereisd.

Intussen cirkelen buiten de Formule 1-auto’s rond. De wagens moeten immers worden klaargestoomd voor het aankomende seizoen. Maar uit hoeveel races dat seizoen zal bestaan en waar het seizoen gaat beginnen? Hopelijk komt de volgende blog uit Australië.

Erwin Jaeggi (1981) schrijft over de Formule 1 sinds 2004. Hij was hoofdredacteur van GPUpdate.net alvorens in 2016 de overstap te maken naar Motorsport.com. Zijn favoriete race op de kalender is de Grand Prix van Monaco. De beste catering vind je volgens hem op het Circuit of the Americas in Austin. In de auto luistert Erwin afwisselend naar poppunk en BNR. Zijn vrije tijd brengt hij het liefste door met zijn vrouw Dania en zoontje James.