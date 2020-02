Wintertest Barcelona F1 2020: Alle statistieken op een rijtje

Een testweek laat zelden het ware verhaal zien. Het beste voorbeeld dateert uit 2019, toen Ferrari in de wintertests ongenaakbaar leek maar tijdens het seizoen het hoofd moest buigen voor Mercedes. Als we naar de cijfers kijken, lijkt de kampioensformatie ook dit jaar weer het te kloppen team. De fabrikant uit Stuttgart prijkt in alle lijstjes bovenaan.

Valtteri Bottas liet in de eerste week al een glimp van de snelheid van de W11 zien door de snelste ronde van beide testweken te noteren. Zijn 1.15.732 was slechts drie tienden langzamer dan het ronderecord van het Circuit de Barcelona-Catalunya. Max Verstappen kwam op de slotdag nog het dichtst in de buurt maar hij moest toch een halve seconde toegeven. De 1.16.196 van Bottas op de slotdag houdt in dat de Fin met de twee snelste ronden van de test huiswaarts keert.

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton noteerde de vijfde tijd in de gecombineerde uitslag maar hij reed wel de meeste ronden, ondanks een motorisch probleem. De Brit kwam tot 466 ronden, het equivalent van zeven Grand Prix-afstanden. Daarmee reed hij 20 ronden meer dan Carlos Sainz in de McLaren. Ook als team noteerde Mercedes het hoogste aantal ronden: 903. Dat zijn er 59 meer dan Ferrari.

Winnaars van de F1-test

De grote winnaars ten opzichte van 2019 zijn Williams en Racing Point. Voor eerstgenoemde is dat geen verrassing gezien de enorme problemen in de wintertest van vorig jaar. Het team uit Grove reed 737 ronden ten opzichte van de 567 in 5,5 dag in 2019. Zonder motorische problemen was dat aantal nog een stuk hoger geweest. De progressie van Racing Point is nog indrukwekkender. De ‘roze Mercedes’ bleek zowel betrouwbaar als snel. Het team rondde het Spaanse circuit 782 maal, ten opzichte van 625 in acht dagen in 2019. Sergio Perez noteerde de zevende tijd, op slechts vier tienden van Verstappen. Onderaan bungelt Haas, dat zo’n 100 ronden minder heeft gereden dan de rest van het veld.

De ware krachtsverhoudingen worden uiteraard pas in Melbourne - of door het unieke karakter van het semi-stratencircuits zelfs nog later - pas duidelijk. Een ding kunnen we wel stellen: Mercedes begint als favoriet aan het nieuwe seizoen.

Gecombineerde uitslag van de twee F1-wintertests:

Pos Coureur Team Tijd Dag Band 1 V. Bottas Mercedes 1.15.732 3 2 M. Verstappen Red Bull 1.16.269 6 3 D. Ricciardo Renault 1.16.276 6 4 C. Leclerc Ferrari 1.16.360 6 5 L. Hamilton Mercedes 1.16.410 6 6 E. Ocon Renault 1.16.433 6 7 S. Perez Racing Point 1.16.634 6 8 C. Sainz McLaren 1.16.820 6 9 S. Vettel Ferrari 1.16.841 5 10 G. Russell Williams 1.16.871 6 11 D. Kvyat AlphaTauri 1.16.914 6 12 R. Kubica Alfa Romeo 1.16.942 4 13 R. Grosjean Haas 1.17.037 6 14 P. Gasly AlphaTauri 1.17.066 5 15 K. Raikkonen Alfa Romeo 1.17.091 2 16 L. Stroll Racing Point 1.17.118 5 17 N. Latifi Williams 1.17.313 5 18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1.17.469 3 19 K. Magnussen Haas 1.17.495 6 20 A. Albon Red Bull 1.17.550 4 21 L. Norris McLaren 1.17.573 5

Verreden ronden per coureur: