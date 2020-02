Marko: "Komt nog voldoende Red Bull-talent uit opleidingstraject"

Na de doorbraak van Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen (die het voortraject grotendeels op eigen houtje, met zijn vader, heeft afgelegd) lijkt de klad er enigszins in te komen. Vanuit het Red Bull-opleidingsprogramma breken er immers geen nieuwe toptalenten door. Sterker nog: om de huidige F1-zitjes op een fatsoenlijke manier in te vullen, moest Marko teruggrijpen op rijders die hij in een eerder stadium nog aan de kant had gezet. Daniil Kvyat is het meest sprekende voorbeeld hiervan, maar ook Alexander Albon valt in diezelfde categorie.

En dus dient zich de vraag aan: waar blijft die nieuwe aanwas of is het Red Bull-traject wellicht over het hoogtepunt heen? Die laatste suggestie wijst Marko resoluut van de hand. "We hebben nog steeds een paar zeer goede talenten in ons programma, waar Yuki Tsunoda er eentje van is. Hij is maar 1.58 meter en is eigenlijk het lievelingetje van iedereen", begint Marko in gesprek met Motorsport.com. "En dan hebben we nog Jüri Vips, die vorig jaar wat ongelukkig vierde is geworden in de Formule 3. Hij zal dit jaar in de Japanse Super Formula rijden. Hij was bij de tests al eenmaal de snelste man en zat hij verder steeds bij de eerste vier."

"Verder hebben we nog een hele sterke Noor, Dennis Hauger. Die heeft vorig jaar volgens mij dertien of veertien races gewonnen in de Formule 4 en zal komend seizoen Formule 3 rijden, samen met Liam Lawson uit Nieuw-Zeeland. Jack Doohan zal eveneens in de Formule 3 uitkomen, dat is de zoon van Mick Doohan", vult hij zijn eigen opsomming aan. Alhoewel de meeste van deze talenten nog een zeer lange weg te gaan hebben tot de Formule 1, zegt hun ontwikkeling volgens Marko wel alles over de kracht van het opleidingstraject. Van stagnatie zou geen sprake zijn.

Bovendien hoeft het Red Bull-opleidingsprogramma ook niet altijd tot een F1-zitje te leiden. Het liefst leidt men natuurlijk een nieuwe wereldkampioen op, maar dat was in eerste instantie helemaal nog niet de kerntaak van het Red Bull Junior Team. "Veel van onze coureurs [die F1 niet hebben gehaald] verdienden nog steeds goed geld en hebben van hun hobby hun beroep kunnen maken. Dat is toch prachtig? En dat was eigenlijk ook onze filosofie aan het begin: het juniorenteam zou een soort van vangnet zijn, omdat iedereen wel weet hoe duur de autosport is. Dieter Mateschitz heeft talenten dus vooral willen ondersteunen, om hogerop te komen."

"Maar toen kregen we ineens twee Formule 1-teams. En toen werd ook duidelijk dat onze aanpak, om iemand te ondersteunen die gewoon of redelijk succesvol was, niet voldoende was. Toen zijn we dus een andere richting ingeslagen. De selectie is strenger geworden: je moet [nu] minstens de potentie hebben om een Grand Prix te winnen", licht Marko de verandering van het juniorentraject toe. Dit betekent ook dat coureurs snel aan de kant worden gezet, als Marko dat doel op een gegeven moment niet meer haalbaar acht. Met veel kritiek op de 'onverbiddelijke' Oostenrijker tot gevolg. "Maar die kritiek begrijp ik niet altijd. Wij financieren een talent voor een compleet seizoen of soms zelfs meerdere jaren. Zonder onze middelen waren ze dus helemaal niet in zo'n [goede] positie gekomen. En per slot van rekening kunnen er maar twintig coureurs tegelijk de Formule 1 halen. Dus dat is niet voor iedereen weggelegd."

Video: Hoe Verstappen de F1-rijderspool van Red Bull liet opdrogen

Met medewerking van Christian Nimmervoll