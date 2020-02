Hoe Zandvoort de Dutch GP tot een 'ultiem racefestival' wil maken

Voor de meest recente media-update mag het journaille opdraven in de Dutch Grand Prix Lounge, een soort strandtent dat uitverkorenen tijdens het raceweekend een fenomenaal uitzicht op de baan biedt. In mei kunnen de gelukkigen de races hier vanaf het terras volgen, een plek waar het in januari trouwens nog waterkoud is. Maar alhoewel de temperatuur en setting niet overeenkomen met hoe het festijn in mei moet zijn, beginnen de plannen al wel langzaam maar zeker te leven.

'Een complete dag uit'

Imre van Leeuwen is als directeur van de Dutch Grand Prix de aangewezen man om tijdens deze media-update het entertainment-gedeelte voor zijn rekening te nemen. Hij is ook degene die primair verantwoordelijk is voor het hele randgebeuren, eigenlijk alles naast de racerij. En juist dat moet in het eerste weekend van mei een grote rol gaat spelen. “Wij willen er echt een complete ‘dag uit’ van maken voor mensen. Zodat de fans van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat worden vermaakt”, legt hij het concept van het ‘ultimate race festival’ uit.

Meer concreet betekent dit dat de Dutch Grand Prix een aantal Nederlandse artiesten – waaronder Guus Meeuwis, Nick & Simon en Davina Michelle – heeft gestrikt voor de muzikale omlijsting. Maar er is meer, zo komen er ook side-events die meer raakvlakken met de Formule 1 hebben. “Met behulp van de Formule 1 gaan we ook een ‘fan village’ bouwen. Daar komt heel veel entertainment in, maar ook [ruimte voor] pitstop-challenges en esports-competities. Verder hopen we daar ook een aantal coureurs op het podium te kunnen trekken voor interviews”, vervolgt Van Leeuwen in gesprek met Motorsport.com.

Oranjefeest 'met een beetje hulp'

Het entertainmentprogramma is daarmee overigens nog lang niet compleet. Van Leeuwen heeft namelijk nog een paar cliffhangers voor alle fans. Zo is het waarschijnlijk dat er nog een DJ van internationale allure – zoals Armin van Buuren of Tiësto – aan de line-up wordt toegevoegd en blijft de invulling van de podiumceremonie nog even geheim. “Voor die zondag zijn er eigenlijk drie momenten die de hele wereld over gaan: de ‘drivers’ parade’, het zingen van het volkslied en de prijsuitreiking. Dat zijn aspecten waar we nu met de FOM hard aan werken, om daar ook op een spectaculaire en Nederlandse manier invulling aan te geven. We willen het anders doen dan anders, dus niet zomaar even een standaard podium na afloop. Bijvoorbeeld door onze DJs, die ook internationaal bekend zijn, bij het event te betrekken. Maar goed: dat houden we nog even onder de pet.”

Eén ding is volgens Van Leeuwen wel al duidelijk: de Grand Prix van Zandvoort krijgt ook qua entertainment een uniek karakter. "Ik denk inderdaad dat we super onderscheidend zijn, eigenlijk alleen al door het feit dat er straks 90.000 à 95.000 oranjefans op de tribunes zitten. Dat oranjegevoel gaat al genoeg zijn om de hele wereld versteld te doen staan. En met een klein beetje hulp van ons zullen we dat allemaal nog iets vetter en beter maken", sluit hij vol enthousiasme af.

Bekijk hierboven het hele interview met Van Leeuwen over de GP van Zandvoort als 'ultimate race festival'. En ontdek ook meteen welke manieren er nog zijn om aan schaarse kaarten te komen.