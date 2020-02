F1 bevestigt vertrek commercieel directeur Bratches

Bratches was sinds de overname van de Formule 1 door Liberty Media in januari 2017 actief als commercieel directeur en rechterhand van CEO Chase Carey. Hij was mede verantwoordelijk voor de nieuwe richting die de Formule 1 is ingeslagen met nieuwe commerciële deals en uitzendrechten. Hij werkte ook mee aan de terugkeer van de F1 naar Zandvoort en de eerste Grand Prix in Vietnam.

Het vertrek van Bratches komt niet als een verrassing. Het was al langer bekend dat de Amerikaan andere oorden op zou zoeken, voornamelijk om familiale redenen. Bratches bracht veel tijd door op het hoofdkwartier van de Formule 1 in Londen en reisde naar zo goed als alle Grands Prix, terwijl zijn familie in Amerika bleef wonen. Bratches verhuist nu terug naar zij thuisland en zal als adviseur een rol blijven spelen in de F1.

"De voorbije drie jaar in de Formule 1 waren een ongelooflijke tocht waar ik echt van heb genoten", stelde Bratches. "Ik wil het team van de F1 persoonlijk bedanken voor hun uitzonderlijke bijdrage en toewijding. Zij zijn het beste van het beste en ik heb er vertrouwen in dat zijn de fans zullen blijven dienen en de uitgestippelde strategie zullen uitvoeren. Ik ben er trots op dat ik de Formule 1 in een betere staat verlaat dan toen ik begon in 2017."

CEO Carey prees Bratches voor zijn bijdrage aan de commerciële ommekeer van de sport na het Ecclestone-tijdperk. "Ik wil Sean namens iedereen bij de Formule 1 bedanken voor zijn leiderschap, passie en expertise", aldus Carey. "Sean heeft de commerciële kant van de Formule 1 getransformeerd, wat af te leiden is uit het momentum en de groei van onze business. Ik ben tevreden dat Sean van thuis uit in Amerika een adviseur zal blijven voor ons. Hij zal altijd deel blijven uitmaken van de Formule 1. Ik wens hem het allerbeste met zijn nieuwe uitdagingen."