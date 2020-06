Cynische Marko over test Renault: 'Groots gebaar van Spielberg'

Daniel Ricciardo en Esteban Ocon rijden in Oostenrijk met de Renault uit 2018. De test is vooral bedoeld om het team bekend te maken met de coronaprotocollen, maar ook om de coureurs weer even het gevoel achter het stuur te geven. Bijkomend voordeel voor de Fransen is dat zij het enige team zijn dat in voorbereiding op de Grand Prix van Oostenrijk ook daadwerkelijk op de Red Bull Ring zal zijn en dus een beetje de sfeer kan proeven.

De keuze voor Spielberg is uit nood geboren. Renault heeft fabrieken in Frankrijk en Engeland. De motoren van het team liggen in Viry-Châtillon, terwijl de chassis’ in Enstone staan. Door de quarantainemaatregelen van de Britse overheid was het uitgesloten dat er in Engeland getest kon worden. En in plaats van een locatie in Frankrijk te zoeken, besloot het team brutaal circuittijd te boeken op de Red Bull Ring, het circuit waar over ruim drie weken het seizoen van start gaat.

Een test in de achtertuin van het team van Max Verstappen ligt gevoelig. Renault was tot eind 2018 motorenleverancier van Red Bull. Na een jarenlange samenwerking gingen beide partijen vorig jaar met een hoop verwijten over en weer uit elkaar en dus is het bijzonder dat het circuit in Spielberg nu toestemming heeft gegeven voor de test. Marko reageert tegen Speedweek dan ook cynisch. “Echt een prima prestatie van het Project Spielberg om het circuit aan een concurrent te verhuren. Een groots gebaar, zullen we maar zeggen.” Blijkbaar is er iets fout gegaan in de communicatie: hoewel het circuit eigendom is van Red Bull, is de dagelijkse leiding van het Project Spielberg – zoals de faciliteiten genoemd worden – niet in handen van het Formule 1-team.

De opwinding van Marko is begrijpelijk: Red Bull zelf kan niet testen, omdat de jongste auto die in aanmerking komt, een Renault-motor heeft en dus geen optie is. Ook een auto van zusterteam AlphaTauri lenen kan niet. Dat team heeft zelf een filmdag gepland op Imola.